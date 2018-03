Firenze | manifestazione in ricordo di Idy Diene | dieci mila in piazza

Manifestazione a Firenze per Idy Diene. "Essere neri in Italia è un reato" : La testa del corteo di Firenze per ricordare Idy Diene ucciso il 5 marzo scorso dal pensionato Roberto Pirrone ha raggiunto in breve tempo il ponte Amerigo Vespucci luogo dell'omicidio, che non è molto distante da piazza Santa Maria Novella, da dove è partita la Manifestazione e dove ci sono ancora persone in attesa di muoversi.In testa al corteo i senegalesi di Firenze, seguiti poi anche da numerosi Italiani che condividono con ...