Festa dei Folli | il programma completo dell' edizione 2018

Se un marziano vedesse lo sciopero dei mezzi nel giorno della Festa della donna : Trenitalia, Trenord e Italo, gli aerei di Alitalia e Blue Panorama e i mezzi pubblici locali di molte parti d'Italia: oggi faranno sciopero. Non solo: a Milano sciopera ATM, a Torino GTT, a Napoli ANM, a Roma ATAC e Roma TPL, a Bologna TPER, a Firenze ATAF e a Genova AMT.Ma che succede? Forse c'è un contratto collettivo non rinnovato da mesi e mesi? Forse sono state imposte condizioni di lavoro inaccettabili? No, macché. Oggi ...

Elezioni 2018 - la vittoria dei Cinquestelle è la nuova maniFestazione del gattopardismo italiano? : Come mi ha fatto notare, non senza ironia, qualche lettore, il bel tempo non è tornato e una pioggia fitta e fastidiosa continua a cadere su Roma e sul resto d’Italia. Eppure, il voto di domenica scorsa presenta indubbiamente anche qualche elemento positivo. Innanzitutto, la disfatta di Matteo Renzi & co. Sebbene il nostro sia abbarbicato alla poltrona fino alla morte, a rischio di distruggere definitivamente un Pd già ...

SUORE ARRESTATE/ Usa : Retata di religiose al Campidoglio - maniFestavano in difesa dei "Dreamers" : Anche otto SUORE tra i manifestanti arrestati che hanno protestato a favore dei dreamers, i figli degli immigrati, davanti al Campidoglio, il parlamento americano(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:04:00 GMT)

Tendenze 2018 per le Festa dei 18 anni a Roma : La festa dei 18 anni è unica. E’ uno dei pochi eventi che avviene una sola volta nella vita. E’

Venerdì 2 marzo a Roma la Festa dei 40 anni dell’associazione di Scenografi - Costumisti e Arredatori italiani : L’A.S.C. compie 40 anni e festeggia le realizzazioni a livello nazionale e internazionale dei suoi Associati: Scenografi, Costumisti e Arredatori

Il Mattino dei tifosi sotto la neve : Festa a Caivano dopo l'allungo : Il SSC Napoli vince a Cagliari, Anna Trieste va a Caivano. Il Mattino dei tifosi sotto la neve: in diretta su Facebook e sul Mattino.it.

Sofia Goggia rientrata in Italia - a Malpensa la Festa dei fan e l'abbraccio delle Fiamme Gialle Sofia Goggia rientrata in Italia - l'... : festa e calorosa accoglienza da parte delle Fiamme Gialle per Sofia Goggia, oro in discesa libera alle Olimpiadi di PyeongChang. Ad attenderla, all'aeroporto di Milano Malpensa, il comandante ...

Parte il corteo dei Cobas contro il Jobs Act : "I centri sociali si mettono in coda. La nostra è una maniFestazione pacifica" : Bandiere rosse del sindacato S.I. Cobas e altoparlanti che diffondono canzoni di lotta operaia. Piazza dell'Esquilino a Roma è il punto di raccolta della manifestazione contro il Jobs Act, da qui Parte il corteo più attenzionato dalle Forze dell'Ordine perché potrebbero infiltrarsi gruppi di violenti diretti alla manifestazione dell'Anpi con Cgil e Pd. Le camionette dei carabinieri, uomini in borghese e poliziotti circondano ...

'Due drink e passa la paura dei salti. Vengo dall'ultima generazione di snowboarder che ama fare Festa' : In un mondo come quello delle personalità sportive, allenate e addestrate a non dire niente che vada oltre la mera attività sportiva, Morgan è un fulmine a ciel sereno. Tanto che dopo la vittoria ha ...

Rihanna : l'incredibile e voluminoso vestito che ha indossato alla sua Festa di compleanno dei 30 anni : Dopo aver inaugurato i suoi 30 anni indossando la t-shirt più sfacciata del mondo , Rihanna ha deciso di stupire ancora. Bad Gal è è entrata nel suo terzo decennio festeggiando con un party esplosivo in un ristorante di New York e ci ha regalato un altro audace momento di ...