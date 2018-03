Fabio Fucci lascia il M5S e si candida a sindaco con Essere Pomezia

Ora la Raggi “caccia” Fabio Fucci Non sarà più il suo vicesindaco Scontro con il ribelle di Pomezia : Le regole interne applicate alla lettera dai 5 Stelle per il caso di Fabio Fucci, sindaco grillino di Pomezia, se applicate in Campidoglio metterebbero fuori gioco buona parte dei volti di punta del Movimento romano Segui su affaritaliani.it