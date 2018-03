F1 | Test Barcellona 2018 | la griglia di partenza e le prime risposte Mercedes davanti

oasport

: F1, test Barcellona: Vettel vola, polverizzato il record della pista - repubblica : F1, test Barcellona: Vettel vola, polverizzato il record della pista - SkySportF1HD : #Raikkonen vola con le HyperSoft ???? Tempo di 1:17.221 per l’Iceman ??? Vicinissimo al record di #Vettel di ieri ????… - SkySportF1HD : Tempo da record per Seb ???? Sorprese @HaasF1Team e @ToroRosso ?? La cronaca: -

(Di sabato 10 marzo 2018) La seconda serie deicollettivi di(Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorno nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la, anche quest’anno, sarà la macchina da battere. La facilità con cui il finlandese Valtteri Bottas ed il britannico campione del mondo in carica Lewis Hamilton hanno siglato tempi notevoli con le medie, non con le gomme più prestazionali, sta a certificare la bontà della W09 che, al contrario del modello precedente, sembra essere più facile da guidare e soprattutto da mettere a punto. Se la vettura dell’anno scorso era una “Principessa capricciosa”, usando i ...