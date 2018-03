F1 | FERRARI E MERCEDES | TEST A BARCELLONA ULTIMO GIORNO Raikkonen sfiora il record di

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le prime risposte. Mercedes davanti. FERRARI o Red Bull la prima inseguitrice? : La seconda serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorni nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le prime risposte. Mercedes davanti. FERRARI o Red Bull la prima inseguitrice? : La seconda serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorno nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi ottava giornata. La FERRARI si conferma veloce - ma la Mercedes ha un passo eccellente. Ruggito McLaren nonostante i problemi : E così si sono ufficialmente conclusi i Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Otto giorni intensi nei quali sono stati completati tanti chilometri dalle scuderie che, d’ora in avanti, dovranno pensare solamente all’esordio ufficiale di Melbourne, in concomitanza con il Gran Premio d’Australia. Anche l’ultima giornata, dominata da sole e buone temperature, ha permesso ai team ed ai piloti di girare ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi ottava giornata : la FERRARI si conferma veloce ma la Mercedes ha un passo eccellente. Ruggito McLaren nonostante i problemi : E così, si sono ufficialmente conclusi i Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Otto giorni intensi nei quali sono stati completati tanti chilometri dalle scuderie che, d’ora in avanti, dovranno pensare solamente all’esordio ufficiale di Melbourne, in concomitanza con il Gran Premio d’Australia. Anche l’ultima giornata, dominata da sole e buone temperature, ha permesso ai team ed ai piloti di girare ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : venerdì 9 marzo. Ultima giornata di prove - FERRARI e Mercedes in versione Mondiale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Ultima giornata di Test riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Un day-4 fondamentale per le squadre ed i team che dovranno incamerare più dati possibili e simulare tutte le possibili condizioni, pensando al time-attack ed ai long run. Al momento, in queste prove, nessuno dei top team ha girato con poca benzina a bordo ed è ipotizzabile che ciò non accadrà neanche domani. ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : FERRARI da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : FERRARI da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : giovedì 8 marzo. FERRARI - serve una risposta a Red Bull e Mercedes : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test di F1 , giovedì 8 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : giovedì 8 marzo. FERRARI - serve una risposta a Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Formula Uno (giovedì 8 marzo). A Barcellona andrà in scena la penultima giornata di prove: ci avviciniamo all’inizio del Mondiale, i piloti devono collaudare le proprie monoposto al meglio e trovare il giusto feeling e il migliore assetto per fare la differenza quando conterà. Tutti i driver hanno Testato diverse componenti, hanno provato dei long run e hanno provato anche a piazzare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi sesta giornata : Daniel Ricciardo il più veloce - ma il passo della Mercedes spaventa. La FERRARI si nasconde e pensa al passo gara : Siamo ormai giunti alla metà della seconda settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Come in occasione di ieri il meteo è stato perfetto con temperature in aumento che hanno portato l’asfalto ben oltre i 35°. In questo modo i giri ed i long run iniziano ad essere sempre più realistici e veritieri e, in alcuni casi, stanno dando conferme importanti a piloti e team. Il più veloce di giornata è stato, come in ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : mercoledì 7 marzo. Prosegue il duello tra FERRARI e Mercedes - tocca a Kimi Raikkonen! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Sul circuito del Montmeló (Spagna) si preannuncia una giornata importante. A differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana, i team dovrebbero godere di un meteo favorevole per Testare le nuove vetture. Toccherà ai piloti che ieri sono rimasti fermi: in casa Ferrari, infatti, verrà schierato Kimi Raikkonen. ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della FERRARI alla Mercedes. Ultime prove verso Melbourne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona , martedì 6 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della FERRARI alla Mercedes. Ultime prove verso Melbourne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona. Oggi martedì 6 marzo si torna a girare sul circuito catalano: nuova chance per le scuderie che avranno a disposizione un’intera giornata per lavorare sulle proprie monoposto, collaudare varie soluzioni, comprendere eventuali problematiche e migliorare il feeling. I piloti saranno impegnati per otto ore, dalle 09.00 alle 18.00 con un’ora di pausa: potranno svolgere ...

F1 - Test Barcellona 2018 : FERRARI all’assalto della Mercedes. Red Bull terza incomoda : Da domani le monoposto del Mondiale 2018 di F1 torneranno in pista per una nuova serie di Test collettivi in cui tutti i team cercheranno di raccogliere informazioni, accumulare chilometri e soprattutto rendere veloci ed affidabili le proprie vetture. Le previsioni meteo dovrebbero essere favorevoli e quindi è verosimile pensare che lo sviluppo di questa 4 giorni di prove (6-9 marzo) possa essere molto più proficua di quanto lo sia stata la ...