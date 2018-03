Ex Cim | storia di un centro sociale

Cime di rapa : ricette - pulizia e storia dell’ortaggio re dell’inverno. La morte loro? Non solo con le orecchiette : Per la scienza è Brassica rapa sylvestris, in Puglia più semplicemente è la cim’ d’ rep. Ortaggio re dell’inverno e dell’inizio di primavera, la cima di rapa colora i campi attorno a Fasano, al confine tra Brindisi e Bari, ombelico della sua popolarità nella cucina italiana. La storia si narra però che sia iniziata in Oriente, da dove venne importata dai genovesi per poi diffondersi nelle campagne pugliesi in primis, ma non solo, visto che viene ...

Cime di rapa : ricette - storia e pulizia dell’ortaggio re dell’inverno. La morte loro? Non solo con le orecchiette : Arrivato dall’Oriente, viene coltivata soprattutto in Puglia, Lazio, Campania e Molise. Celeberrimo l’accostamento con la pasta fresca pugliese, ma ecco come può diventare uno squisito antipasto o contorno. Per la scienza è Brassica rapa sylvestris, in Puglia più semplicemente è la cim’ d’ rep. Ortaggio re dell’inverno e dell’inizio di primavera, la cima di rapa colora i campi attorno a Fasano, al confine tra Brindisi e Bari, ...

A Bari la storia - o meglio gli edifici storici - si spostano a piaCimento : Ciò che è successo presso Palo del Colle, comune poco distante dalla città metropolitana di Bari, è forse il primo caso italiano del genere, e si spera sia anche l'ultimo. La storia, si sa, è da sempre soggetta ad interpretazioni, rivisitazioni, ora anche a traslochi e rimozioni coatte. Sembrerebbe l'inizio di un romanzo fantasy, o di un film comico anni '70, invece ciò che vi racconteremo è accaduto realmente, tra lo stupore, le proteste e ...

Statua del nonno rubata al Cimitero : "Non fondetela - è la nostra storia" : Il loro è un appello commosso: "Non fondete la Statua di nonno". I ladri hanno colpito al cimitero, il furto è dei più odiosi. Nel camposanto di Tagliuno, in provincia di...

In Cima all’Araucaria di 150 anni - storia dell’esemplare più alto della Sardegna e del tree climber che gli salva la vita : E’ passata indenne alle bombe su Cagliari del 1943. Tutto attorno erano macerie ma lei svettava con i suoi 38 metri di altezza. Con i suoi circa 150 anni di vita e la sua maestosità è l’Araucaria più alta di tutta la Sardegna. E ora questo albero monumentale che si erge da un cortile di un’abitazione nel quartiere di Villanova, a Cagliari, è finalmente in sicurezza. Da quando qualcuno si è amorevolmente preso cura di questo ...

Sci di fondo - Chicco Pellegrino allunga : italiano più vincente della storia in Coppa del Mondo. DeCimo successo a Dresda : Federico Pellegrino ha vinto in maniera autoritaria la sprint di Dresda, prova valevole per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il Campione del Mondo ha demolito Klaebo nel finale e ha così conquistato il primo successo stagionale, il Decimo in carriera. Il valdostano era già da tempo l’italiano più vincente di tutti i tempi, ora ha 4 trionfi di vantaggio su Pietro Pieller Cottrer. Tra le donne vanno annoverati i 23 successi di Stefania ...

Quando i barconi sul Naviglio erano Cimeli della sua storia : I timonieri della Canottieri Milano se li vedevano apparire davanti all'improvviso, immensi e silenziosi a scendere accompagnati dalla corrente del Naviglio Grande, carichi di sabbia: ed era un gioco di centimetri schivarli di una spanna senza interrompere il tonfo ritmico dei remi, e scorrere via nella nebbia, verso Corsico. Quelli, erano davvero barconi: gli ultimi eredi - e si parla degli inizi degli anni Settanta - della secolare storia ...