Ex Banca d' Italia | il capolavoro palladiano non torna a splendere

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ubi Banca a -2 - 5% - Atlantia a +3% (9 marzo 2018) : Borsa Italiana news. A Piazza Affari oggi occhi puntati su Mediaset e Telecom Italia con le voci di una possibile fusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:54:00 GMT)

Banca d'Italia : due concorsi per la selezione di 15 giovani tecnici : La Banca d'Italia, la Banca Centrale della Repubblica Italiana, è un istituto di diritto pubblico che ha la sua sede principale a Roma, nonché sedi secondarie diffuse in tutta Italia. Nelle ultime settimane, la Banca d'Italia ha indetto due concorsi funzionali alla selezione di:...Continua a leggere

Mps - AD Morelli su elezioni politiche italiane : cambio ministro Economia non cambia piano Banca : Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, assicura che "il cambio del ministro dell'Economia , che avverrà con il nuovo esecutivo, non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo". Così Morelli, in un intervento al Congresso Fabi ...

Unione Bancaria - riforma dell'Eurozona - bilancio : ecco l'agenda europea che non aspetta l'Italia : L'incertezza politica italiana, provocata dalle elezioni legislative di domenica, non poteva giungere in un momento più delicato della politica europea. A Bruxelles si stanno negoziando alcuni dossier ...

UBI Banca e Confindustria selezionano 21 aziende per ELITE di Borsa Italiana : Tre protagonisti dell'economia del Paese hanno deciso di fare sistema per supportare i processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese

Bologna - rapine in Banca : sgominata una gang - arrestati tre italiani : Erano specializzati in rapine in banca, con tanto di sequestro di clienti e dipendenti. Ora, la banda, composta da italiani, è finita in manette. Della gang criminale che per mesi ha seminato il ...

Davide Casaleggio : 'Per il VC in Italia ripartiamo dalle Fondazioni Bancarie e dall'Open Innovation' - Intervista - : Slide ricavata dal report "L'impatto del Venture Capital sull'economia Italiana" Un difetto strutturale che, secondo Davide Casaleggio, avrebbe bisogno 'da una parte di interventi statali ...

FINANZA E SCANDALI/ La buona Banca è ancora possibile in Italia? : Le banche non godono di buona reputazione in questo periodo, ma hanno ancora la possibilità di svolgere un ruolo importante per l'economia. GIANFRANCO FABI(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 06:07:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ Se i gattopardi peggiorano la crisi, di G. Fabi

Gli italiani sognano ancora il posto in Banca. Parola di Linkedin : (Foto: Linkedin) “La mogliettina e il posto fisso in banca”, cantavano Elio e le storie tese. E sembra essere ancora questo, nel 2018, il sogno (neanche tanto) nascosto degli italiani. Al primo posto tra gli annunci di lavoro che hanno ricevuto più candidature su Linkedin nel 2017 c’è un’offerta pubblicata da Intesa Sanpaolo, che a marzo era alla ricerca di un direttore di filiale. Il social network professionale ha reso ...

Moda Italia - brillano Luxottica - Valentino - Armani : le classifiche di R S MedioBanca : Ma se l'on-line sta prendendo sempre più spazio, lo shopping turistico si conferma una leva strategica per le aziende di tutto il mondo. L'Europa è il continente dove i turisti comprano di più; circa ...