Estratti e centrifughe di frutta e verdura | perché berli e come prepararli

(Di sabato 10 marzo 2018) Si sente spesso parlare died. In effetti, integrare le proprie abitudini alimentari con succhi freschi dipuò costituire una sana abitudine per diverse ragioni. Primo,in questo modo si può raggiungere più facilmente la quota consigliata dal piatto di Harvard, secondonon cuocendo,preservano le loro qualità nutrizionali. Ma c’è un terzo motivo, meno noto. Bere succhi, infatti, non è l’equivalente di consumarefresca. Separando gli elementi minerali e l’acqua distillata dalle fibre, infatti, si semplifica notevolmente la digestione, che invece di andare avanti per ore, si risolve in pochi minuti. I processi digestivi, infatti, servono proprio a separare gli elementi minerali dalle fibre, lavoro che in questo caso viene svolto dall’estrattore (o dalla centrifuga). Nelle fibre non c’è nutrimento benché ...