Esplosione nella notte in un' abitazione vicino a Viterbo | muore un giovane

Ternate. Esplosione nella Prestia Grazia Metalli 3 feriti : Incidente sul lavoro in via Donizetti 6 a Ternate nel Varesotto. Tre dipendenti sono rimasti ustionati nell’Esplosione in un capannone. Rimasti feriti

Quando si dice “un’idea di m…”. Butta il petardo nella fossa biologica e l’Esplosione disintegra il suolo : Un giovane cinese della provincia di Hunan lancia un petardo in una fossa biologica di un vicino complesso residenziale. La reazione a catena provoca un’esplosione che scaglia un pesante tombino di quasi 50 kg a tre metri d’altezza, sfiorando gli amici lì vicino e atterrando ad un metro di distanza dal ragazzo. Per fortuna la detonazione non ha causato feriti. L’autore della bravata non è stato ancora identificato, ma le autorità hanno messo in ...

Una persona è morta a causa di un'Esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna : Una persona è morta a causa di un'esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna, in via Pietro Canonici. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 13 e non se ne conoscono ancora le cause: secondo i giornali al momento è stato