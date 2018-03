Esplosione in una casa a Viterbo | muore un giovane di 26 anni 

Stanotte c’è stata un’Esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

Ternate - VA - : Esplosione in una azienda - due ustionati gravi : Ci sono due ustionati gravi, nell'esplosione avvenuta all'interno di una azienda di Ternate, in provincia di Varese, mentre un terzo è in condizioni meno preoccupanti. Un uomo e una donna, che ...

Un'auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l'Esplosione di una bomba sulla strada che collega Belfast a Bangor : Martedì mattina un'auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l'esplosione di una bomba piazzata probabilmente sul pianale della vettura. L'esplosione, avvenuta lungo la strada A2 che collega Belfast a Bangor, non ha ferito nessuno: l'auto era ferma e l'agente

Ieri un poliziotto è morto in un'Esplosione avvenuta in una caserma di Firenze : Domenica pomeriggio, a Firenze, un agente di polizia è stato ucciso da un'esplosione avvenuta all'interno della caserma Fadini, nel centro della città. Giovanni Politi aveva 52 anni ed era un esperto di esplosivi. Secondo il quotidiano La Nazione, l'esplosione sarebbe avvenuta

Due soldati francesi sono morti in Mali per l'Esplosione di una mina : Due soldati francesi sono morti in Mali in seguito all'esplosione di una mina artigianale; un altro soldato è ferito. Lo ha detto una fonte militare all'agenzia di stampa Agence France-Presse. La mina è esplosa al passaggio del veicolo su cui si

Milano - Esplosione in un abitazione per una fuga di gas : due feriti : Due donne sono rimaste ferite per uno scoppio avvenuto mercoledì mattina a causa di una fuga di gas all'interno di un appartamento in via Castelvetro, a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11.

Roma - Esplosione in palazzo a Monteverde : scoppio causato da una fuga di gas : Un'esplosione si è verificata alle 12 circa all'interno di una palazzina in viale dei Quattro Venti, al civico 57, nel quartiere Romano di Monteverde Nuovo. Vigili del fuoco e ambulanze del 118 sono ...

Bologna - potente Esplosione in una cantina : morto un uomo Maneggiava ordigni bellici : Una persona è morta in una esplosione avvenuta poco dopo le 13 nelle cantine di una palazzina in via Pietro Canonici, zona San Ruffillo, alla periferia di Bologna. Le cause dell'esplosione sono al ...

Una persona è morta a causa di un'Esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna : Una persona è morta a causa di un'esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna, in via Pietro Canonici. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 13 e non se ne conoscono ancora le cause: secondo i giornali al momento è stato

