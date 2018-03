Esordio con sorriso | Bertagnolli subito bronzo

Volkswagen Group - secondo stampa tedesca possibile Esordio in borsa per Scania e Man : BERLINO - Il management del gruppo Volkswagen vuole portare presto in borsa il comparto del trasporto pesante, bus e camion, di Scania e Man. Lo riporta oggi la stampa tedesca e lo conferma nel...

Buona la seconda : quando il secondo album è migliore dell'Esordio - Auralcrave : Led Zeppelin Led Zeppelin II I Led Zeppelin si erano abbattuti sul mondo del rock con un'aggressività e una forza che non era stato possibile ignorare: se Led Zeppelin era riuscito ad affascinare con ...

Ligue 1 - Psg ok con il Troyes : Esordio per il figlio di Weah : TORINO - Nel giorno in cui è stato operato con successo in Brasile Neymar, il Psg ha proseguito la sua marcia vincente in Ligue 1. La squadra di Emery, scesa in campo in formazione rimaneggiata tra ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i convocati dell’Italia. Esordio assoluto per Elisabetta Leccardi : Questa mattina la Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio ha diramato le convocazioni per i Mondiali di Pattinaggio artistico che si svolgeranno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo. La spedizione azzurra delle Olimpiadi di PyeongChang è stata di fatto rincofermata ad eccezione della categoria individuale femminile: ad affiancare Carolina Kostner ci sarà infatti l’atleta di casa Elisabetta Leccardi, all’Esordio ...

Pattinaggio artistico - Campionati Mondiali 2018 : l’elenco dei convocati azzurri. Esordio assoluto per Elisabetta Leccardi : Questa mattina tramite un comunicato la Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio ha diramato le convocazioni per il Campionato Del Mondo 2018 di Pattinaggio artistico che si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo. La spedizione azzurra delle Olimpiadi di PyeongChang è stata di fatto rincofermata ad eccezione della categoria individuale femminile: ad affiancare Carolina Kostner ci sarà infatti l’atleta di casa ...

Triathlon - Worls Series Abu Dhabi 2018 : i convocati dell’Italia per l’Esordio stagionale. Quattro azzurri al via : Saranno Quattro gli italiani impegnati nella prima tappa delle World Triathlon Series 2018: ad Abu Dhabi, nelle prove su distanza sprint, tra gli uomini parteciperanno Alessandro Fabian (C.S. Carabinieri) e Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri), mentre tra le donne saranno al via Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro) ed Ilaria Zane (DDS). Il percorso proposto darà molto suggestivo: dopo i 750 metri a nuoto, i 20 km di ciclismo si snoderanno ...

Coppa Libertadores - Esordio con pareggio per il Gremio : esordio con un pareggio a Montevideo per i campioni in carica del Gremio contro il Defensor Sporting nella prima gara della fase a gironi della Coppa Libertadores. Finisce 1-1 allo stadio Luis ...

Lautaro Martinez da pazzi : Esordio in Libertadores con tripletta [VIDEO] : Lautaro Martinez continua ad impressionare. Il calciatore del Racing Club, promesso sposo dell’Inter nella prossima estate, ha esordito nella serata di ieri in Copa Libertadores, asfaltando letteralmente il Corinthians. Nella vittoria per 4-2 della sua squadra, Lautaro Martinez ha messo a segno una tripletta da favola a coronare l’esordio. I tifosi dell’Inter lo attendono con ansia di veder giocare l’argentino con la ...

F1 - secondo giorno di test a Barcellona : domina Vettel all'Esordio con la nuova SF71H : Barcellona - Nel secondo giorno dei test della Formula Uno, a Barcellona, Sebastian Vettel è il più veloce. Al debutto sul circuito di Montmelò con la nuova SF71H, il ferrarista ha chiuso in 1'19''673 ...

Esordio con record per Pellegri : la sua ‘prima’ con la maglia del Monaco è storica : Calciatore più giovane ad aver esordito in Serie A, il più giovane ad aver segnato una doppietta nel campionato italiano e ora il più giovane giocatore che abbia mai indossato la maglia del Monaco nelle ultime 40 stagioni. Pietro Pellegri è l’uomo dei record. L’ultimo lo ha siglato ieri sera nella sfida vinta dal Monaco per 4-0 contro il Dijon. Gettato nella mischia all’85’ al posto di Keita, Pellegri ha battuto anche ...

Sul Nejm dati positivi per il farmaco contro Sma a Esordio tardivo : Roma, 15 feb. (AdnKronos Salute) – Pubblicati sul New England Journal of Medicine (Nejm) i risultati definitivi dello studio Cherish di fase 3 sul trattamento con nusinersen dell’atrofia muscolare spinale (Sma) a esordio tardivo. “La pubblicazione dei risultati dello studio Cherish sul Nejm sottolinea i notevoli miglioramenti prodotti da nusinersen sulla funzionalità motoria generale e degli arti superiori nei soggetti con Sma ...

Nba - Belinelli Esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani l’Esordio dei campioni canadesi contro la Svizzera. Derby scandinavo fra Norvegia e Svezia : domani. giovedì 15 febbraio, entra finalmente nel vivo anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Dopo le due partite oggi del gruppo B, vinte rispettivamente da Slovacchia e Slovenia contro OAR e USA, con una pazzesca rimonta da parte di entrambe le squadre che hanno vinto per 3-2, entrano in scena anche i gruppi A e C. Il Canada campione olimpico in carica giocherà contro la svizzera nel match previsto alle 13.10 ore italiane. La ...