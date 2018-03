Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma | ecco l’offerta all’Atalanta per Cristante

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Atalanta - il nome in pole per sostituire Gasperini : le ultime : Panchina Atalanta – Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, in particolar modo si candida ad essere protagonista l’Atalanta, il massimo torneo italiano è rimasto l’unico obiettivo dopo l’eliminazione in campionato ed Europa League. La squadra di Gasperini ha intenzione di tornare in corsa per la qualificazione in Europa ed in questo senso risulteranno molto importanti le prossime partite. I rapporti tra ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - doppia trattativa con il Cittadella : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Gasperini si prepara per la gara di Coppa Italia contro la Juventus con l’obiettivo di conquistare la storica qualificazione in finale di Coppa Italia. Nel frattempo la dirigenza continua comunque a muoversi sul mercato, quella nerazzurra è una delle migliori società a muoversi per i giovani talenti, secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - arrivano conferme : Nicola in pole per il dopo-Donadoni : Due giorni fa CalcioWeb aveva lanciato la notizia dell’interesse del Bologna per Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, adesso arrivano sempre più conferme. La squadra di Donadoni sta disputando una stagione altalenante, l’obiettivo salvezza è sempre più alla portata ma già si sta programmando il futuro. Dirigenti e tifosi non sono entusiasti della gestione del tecnico Donadoni ed al termine del campionato potrebbe materializzarsi ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Novara - Corini esonerato : no a Tramezzani - Di Carlo nuovo allenatore : Panchina Novara – Il ko rimediato con l’Ascoli è costato caro ad Eugenio Corini: il Novara infatti ha deciso di esonerare il tecnico ex Palermo e Chievo per cercare di dare una scossa alla squadra che si trova a sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la società piemontese ha scartato l’ipotesi Tramezzani ed è pronto ad affidare la Panchina a Mimmo Di Carlo. ...

Esclusiva CalcioWeb – Palermo - mercato in entrata e in uscita chiuso : nessuna alternativa a Di Carmine : Nonostante ci abbia provato fino all’ultimo, il Palermo non è riuscito a perfezionare l’acquisto di Samuele Di Carmine. Il Perugia infatti ha fatto muro dichiarando incedibile il proprio attaccante. Il club umbro nel frattempo ha dato il via libera per il ritorno di Han al Cagliari, proprietaria del cartellino. I rosanero, invece, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, non andranno alla ricerca di un altro attaccante. ...

Esclusiva CalcioWeb – Parma - Siligardi-Pro Vercelli : tutta la verità. Le ultime su Ferrante : Siligardi-Pro Vercelli, LA VERITA’ – La sessione invernale del calciomercato sta per concludersi. Ancora poche ore per i club per mettere a segno eventuali colpi last minute. Il Parma insiste per Alexis Ferrante, attaccante di proprietà del Brescia. La trattativa con le ‘Rondinelle’ prosegue e i ducel contano di chiudere entro le 23 per regalare a D’Aversa la punta argentina classe ’95. Intanto si è parlato di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Rende : si prova a chiudere per Frison : Il Rende sta disputando una stagione veramente importante nel campionato di Serie C, può essere considerato la sorpresa del Girone C. La squadra si prepara per la gara di campionato sul difficile campo del Francavilla ma a tenere banco sono anche queste ultime ore di mercato. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione si sta provando a mettere a segno il colpo Alberto Frison, portiere attualmente svincolato. Tra le parti sono in corso ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa : le ultime su Biraschi e Carlos Sanchez : Calciomercato Genoa – Ultimissime ore di mercato in casa Genoa, l’intenzione del club rossoblù è quella di chiudere per un nuovo centrocampista, reparto che ha già subito tanti cambiamenti. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione intanto il Genoa ha deciso di mantenere in rosa il difensore Biraschi, cercato con insistenza da parte della Spal, il calciatore è stato dichiarato incedibile. Conferme sulla trattativa con la ...

Esclusiva CalcioWeb - saltata la trattativa Roma-Vidal : parla l’agente del calciatore! : Roma-Vidal, gli aggiornamenti – Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile arrivo nella Capitale di Aleix Vidal, giocatore in uscita dal Barcellona e sul quale c’è l’interesse anche del Siviglia di Montella. La stampa spagnola questa mattina rilanciava l’ipotesi di un affondo da parte del club giallorosso visto il mancato trasferimento di Dzeko al Chelsea che consentirerà alla Roma di non spendere soldi per la ...

Esclusiva CalcioWeb - le ultime sulla trattativa Mattiello-Atalanta : dettagli e formula dell’affare : Mattiello-Atalanta, LE ultime – L’Atalanta ha rialzato la testa in campionato vincendo in maniera convincente contro il Sassuolo. Ora gli orobici sono attesi dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ alle ore 20.45. Sul fronte mercato intanto arrivano importanti novità. L’Atalanta ha infatti chiuso il colpo Federico Mattiello. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - lunedì le cessioni - martedì gli acquisti : quattro operazioni per i giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma pensa al campionato, oggi importante gara contro la Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio nella gara di mercoledì proprio contro i blucerchiati. Molto probabilmente sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa di Emerson ed Edin Dzeko, gli accordi tra i club sono stati raggiunti da tempo per 50 milioni più 10 di bonus, anche il bosniaco si è deciso ...

Esclusiva CalcioWeb - arrivano conferme su Deulofeu-Roma : i dettagli : 1/15 ...

Esclusiva CalcioWeb – Carpi - sondaggio per lo svincolato Nicolas Mazzola : i dettagli : Il Carpi è distante solo 2 punti dalla zona playoff, obiettivo minimo per questa stagione iniziata nel migliore dei modi con tre vittorie consetutive e proseguita però con alti e bassi. Il club emiliano è reduce dalla sconfitta sul campo del Novara ma proverà a riscattarsi a partire dal prossimo match con lo Spezia. Intanto la dirigena cercherà di mettere a disposizione di Calabro ancora qualche rinforzo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla ...