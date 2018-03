Enti locali Sbloccati 900 milioni di euro

Veneto : patto tra Regione ed Enti locali per indennizzi danni lupo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Quest’anno la Regione mette a disposizione 200 mila euro di aiuti– ha ribadito Pan – che saranno erogati , tramite Avepa, a chi investe in recinti elettrificati e in dissuasori faunistici”. Per il prossimo anno e per il 2020 – ha annunciato Pan - il bilancio regionale st

Veneto : patto tra Regione ed Enti locali per indennizzi danni lupo : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Interventi di prevenzione più coordinati e indennizzi in tempi più rapidi agli allevatori colpiti dagli assalti del lupo. Sono i due obiettivi di lavoro che la Regione Veneto, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e dal responsabile della direzione r

Veneto : patto tra Regione ed Enti locali per indennizzi danni lupo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Quest’anno la Regione mette a disposizione 200 mila euro di aiuti’ ha ribadito Pan ‘ che saranno erogati , tramite Avepa, a chi investe in recinti elettrificati e in dissuasori faunistici”. Per il prossimo anno e per il 2020 ‘ ha annunciato Pan – il bilancio regionale stanzierà un milione di euro l’anno per i danni da fauna selvatica. Al fine di velocizzare ...

Veneto : patto tra Regione ed Enti locali per indennizzi danni lupo : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) – Interventi di prevenzione più coordinati e indennizzi in tempi più rapidi agli allevatori colpiti dagli assalti del lupo. Sono i due obiettivi di lavoro che la Regione Veneto, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e dal responsabile della direzione regionale Agroambiente caccia e pesca Andrea Comacchio, ha presentato alla Comunità montana dell’altopiano di Asiago, ...

Infrastrutture - MIT : 200 milioni di fondi progettazione a Enti locali : Teleborsa, - Due decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , assegnano per i prossimi tre anni più di 200 milioni a città metropolitane, province, comuni, autorità di ...

Infrastrutture - MIT : 200 milioni di fondi progettazione a Enti locali : Due decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , assegnano per i prossimi tre anni più di 200 milioni a città metropolitane, province, comuni, autorità di sistema ...

Ora la slavina travolge i territori. Da Nord a Sud - raffica di dimissioni dei dirigEnti locali Pd : Ora la slavina travolge i territori. Dopo la disfatta senza precedenti del Partito Democratico alle elezioni del 4 marzo, iniziano le prese d'atto nelle segreterie locali. Se il leader nazionale Matteo Renzi ha annunciato dimissioni non immediate ma, come certi farmaci, a rilascio ritardato, si è già formato un gruppo di dirigenti regionali che non ha esitato a trarre le conclusioni del voto, e ha annunciato un passo indietro dalla ...

900 milioni dal MiSE per Comuni ed Enti locali. L'Uncem : "Un risultato importante" : In un incontro a fine 2017 con il Viceministro dell'Economia Morando avevamo avuto rassicurazioni sul cambio di passo. Ora lo registriamo nei numeri e possiamo dire che il nostro impegno, con tutti i ...

Mef : ripartiti tra gli Enti locali 900 milioni di euro per investimenti - : "Agli enti locali sono stati assegnati, con un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, gli 'spazi finanziari' per il 2018, pari a complessivi 900 milioni di euro, dando attuazione a quello che viene definito 'patto di solidarietà nazionale verticale'". Lo rende ...

Enti locali - Ministero Economia ripartisce 900 milioni di euro : Teleborsa, - Il Ministero dell'Economia libera nuove risorse finanziarie a favore degli Enti locali. Con un decreto di Via XX Settembre sono stati infatti assegnati gli "spazi finanziari" per il 2018, pari a 900 milioni di euro , ...

Enti locali - Ministero Economia ripartisce 900 milioni di euro : Il Ministero dell'Economia libera nuove risorse finanziarie a favore degli Enti locali. Con un decreto di Via XX Settembre sono stati infatti assegnati gli "spazi finanziari" per il 2018, pari a 900 milioni di euro , ...

Mef : ripartiti tra gli Enti locali 900 milioni di euro per investimenti : Agli enti locali sono stati assegnati, con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, gli 'spazi finanziari' per il 2018, pari a complessivi 900 milioni di euro, dando attuazione a quello che viene definito 'patto di solidarietà nazionale verticale'. Con le ...

Embraco - in Francia chi delocalizza deve trovare un compratore. Ma vale solo per le aziende con oltre 1000 dipendEnti : La delocalizzazione delle medie imprese è un doloroso tema anche in Francia. Ma, a differenza di Roma, Parigi ha tentato di correre ai ripari con una norma ad hoc varata durante la presidenza di François Hollande. A più quattro anni di distanza è però in chiaroscuro il bilancio dell’applicazione di quella che fu ribattezzata la legge Florange, in ricordo del comune nell’Est della Francia in cui si trovava lo stabilimento che il ...

Messico - arrestati 4 agEnti : hanno consegnato i tre italiani scomparsi a un gruppo di criminali locali : Quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan, in Messico, sono stati arrestati in relazione alla scomparsa dei tre italiani Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino, di cui ...