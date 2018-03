Elezioni | l’analisi della sconfitta di Crozza-Minniti | “Tutta colpa marcia di Renzi”

ilfattoquotidiano

: #Elezioni Anche con altre leggi elettorali niente maggioranze. L'analisi dell'Istituto Cattaneo - Agenzia_Ansa : #Elezioni Anche con altre leggi elettorali niente maggioranze. L'analisi dell'Istituto Cattaneo - petergomezblog : Elezioni 2018, l’analisi di Citibank: “Mercati scopriranno che politici sono più preoccupati del proprio futuro inv… - FGoria : Credo che questa sia l’analisi più lucida che ho letto finora sulle elezioni italiane. Scritto da un amico italiano… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Dopo la pesantenel collegio di Pesaro, il Ministrosale sul palco di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – per scagliarsi apertamente contro Matteo Renzi: “Riguardo Renzi, mi lasci dire in tutta coscienza che tutto gli si può rimproverare, di tutto lo si può accusare, gli si può dire che è stato un fetentone… un incapace di professione, un borioso fanaticopropria persona… ma? No no, niente “ma”… è proprio tutta sua la!” . Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo, l’analisidi: “Tuttadi Renzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.