Elezioni | la via tedesca | dalle accuse di “clientelismo statalista” e “attentato alla

Elezioni - SAVIANO VS SALVINI/ "Brinda con l'urina" - la replica di Vauro e Saverio Tommasi : "Sono tempi grigi" : Roberto SAVIANO contro Matteo SALVINI dopo il brindisi sui social: lo scrittore cita Gomorra, le repliche degli altri "nominati", da Vauro a 99 Posse e Tommasi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:38:00 GMT)

RISULTATI Elezioni POLITICHE 2018/ Calenda “governo M5s-Pd? Io via”. Emiliano “liberarsi di gente come lui” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Un brindisi a Saviano e ai 99 Posse”. Lo scrittore cita Gomorra : “Biv - famm’ capì si me pozz’ fida’ ‘e te” : Aveva deciso di festeggiare il successo elettorale con un brindisi su Facebook indirizzato a chi negli scorsi mesi lo aveva criticato. Roberto Saviano ai 99 Posse, passando per Gad Lerner, Vauro e Oliviero Toscani, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiamato in causa tutti. “Un brindisi da parte mia a tutti lor, baci e abbracci”, ha scritto sui social corredando il post con una sua foto sorridente mentre alza un calice di vino ...

Elezioni - Zanda : ‘Via Renzi - c’è Martina. Parliamo con M5s’. Calenda : ‘Se il Pd si allea coi 5 Stelle mio tesseramento breve’ : Si fa sempre più profonda la frattura nel Partito Democratico sull’immediato futuro del partito e sull’eventuale accordo con il M5s. L’ultima puntata è lo scontro a distanza tra Luigi Zanda e Carlo Calenda. “Matteo Renzi potrebbe seguire l’esempio di Walter Veltroni – suggerisce l’ex capogruppo Pd al Senato, parlando a La Repubblica – che, quando si dimise, lasciò subito al suo vice Dario Franceschini il ...

Elezioni : Ft - Italia invia un segnale schiacciante a élite : E questo, prosegue l'editorialista, "è il motivo principale per cui le preoccupazioni europee sulla direzione politica dell'Italia non si trasformeranno, a breve termine, in un'ansia estrema". Ma ...

Elezioni - M5S arretra nel Centro di Roma : Raggi verso il rimpasto - via Meloni : Anche Virginia Raggi ha imparato l'arte della politica e dunque, prima regola: non bisogna rimanere mai fermi. Se il M5S a Roma è in flessione , sia rispetto alle politiche sia, soprattutto, rispetto alle regionali, la sindaca decide di '...

Risultati Elezioni 2018 - seggi : M5s e Lega Nord spazzano via Pd e Fi. “Renzi si dimette”. Portavoce smentisce – DIRETTA : Il trionfo del Movimento 5 stelle al Sud, Matteo Salvini che si riprende il Nord e trascina l’intero centrodestra. Mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi e si attende soprattutto l’ufficializzazione degli eletti nei listini proporzionali (dai quali arriveranno due terzi dei parlamentari) questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, ...

Elezioni Lombardia - inizia il round delle regionali con la sfida Fontana/Gori : spoglio al via : Dopo il conteggio dei voi per Camera e Senato, in Lombardia è iniziato il secondo round, quello delle regionali. E' iniziata alle 14 l'apertura delle urne per le votazioni che dovranno decidere il ...

Elezioni - la notte di Salvini : sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver appreso dei voti ricevuti dal suo partito. Salvini è stato intercettato da alcune telecamere mentre parlava al telefono e fumava una sigaretta. Ha salutato e sorriso ai giornalisti presenti alla sede della Lega in Via Bellerio. L'articolo Elezioni, la notte di Salvini: sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio proviene da Il Fatto ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle Elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Elezioni 4 marzo - via al voto. Quando si sapranno i risultati - lo spoglio in tv - : Urne aperte dalle 7 alle 23 per rinnovare il Parlamento. In Lazio e Lomabardia si vota anche per il consiglio regionale e il governatore. Ecco quello che c'è da sapere sulle operazioni di scrutinio e ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Elezioni 2018 - Renzi invia lettera ai cittadini fiorentini. Interrogazione M5s : “Come ha avuto quegli indirizzi?” : “Caro amico, cara amica mi rivolgo a te e alla tua famiglia per chiedere il vostro voto alle Elezioni del 4 marzo”. Comincia così la lettera spedita nell’ultima settimana di campagna elettorale dal segretario del Pd Matteo Renzi ai fiorentini per convincerli a votarlo nel collegio uninominale Toscana 1. In ognuna delle missive, Renzi presenta ai suoi concittadini la sua attività da Presidente della Provincia, Sindaco di Firenze (la ...

Chi votare il 4 marzo? Lista candidati Elezioni 2018 per ogni collegio via Facebook - come scoprirla : Molti italiani si stanno chiedendo chi votare il 4 marzo e quale sia la Lista completa dei candidati al collegio di propria appartenenza per le elezioni 2018: non è tanto facile ritrovare tutte le informazioni in un colpo solo ma per chi non lo sapesse, il social network Facebook viene in aiuto alla specifica richiesta con un tool/app interno, del tutto imparziale e anche molto funzionale. Nei giorni scorsi abbiamo già posto in evidenza un ...