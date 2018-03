Ecco i possibili nomi di Mattarella nel caso in cui Salvini e Di Maio falliscano

Ata - possibili aumenti di personale in alcune scuole : Ecco perché : Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ci sarebbero nuove possibili opportunità. Infatti, oltre alle probabili 10.000 assunzioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, a partire dall'anno 2018/2019, potrebbe incrementare il numero di alcune figure Ata in determinati istituti scolastici. Questo perché si sono rimessi in discussione alcuni punti già trattati ma non passati riguardanti la legge di bilancio (numero 205 ...

Quale sarà il futuro di Metal Gear Solid? Ecco le quattro possibili scelte di Konami - editoriale : La separazione tra Hideo Kojima e Konami è stata oggetto di articolate discussioni per lungo tempo. Quella che a tratti è apparsa come una questione religiosa, ha visto contrapporsi due schieramenti ben distinti fino a rassomigliare alla guerra fantasma fra Big Boss e i Patriots di Zero. La battaglia però non si è combattuta a colpi di testate nucleari o di operazioni spionistiche in territorio ostile: le "zone di guerra" erano piuttosto da ...

Serie A - Ecco le possibili date dei recuperi : Serie A, ecco le possibili date dei recuperi ecco le probabili date nelle quali sarebbe possibile recuperare la 27a giornata di Serie A. Continua a leggere L'articolo Serie A, ecco le possibili date dei recuperi è su NewsGo.

Serie A - Ecco le possibili date dei recuperi : Serie A, ecco le possibili date dei recuperi ecco le probabili date nelle quali sarebbe possibile recuperare la 27a giornata di Serie A. Continua a leggere L'articolo Serie A, ecco le possibili date dei recuperi è su NewsGo.

Ecco le possibili date dei recuperi della 27esima giornata di serie A : Il mondo del pallone si è fermato in segno di rispetto per la scomparsa improvvisa di Davide Astori. Tutte le partite, con l'ovvia eccezione dei tre anticipi giocati il 3 marzo , Spal-Bologna, Lazio-...

Huawei P20 : Ecco i possibili prezzi di tutta la gamma e spunta un quarto modello : Con un messaggio su Twitter il solito Roland Quandt prova a rispondere a chi si domanda quanto costeranno gli smartphone della gamma Huawei […] L'articolo Huawei P20: ecco i possibili prezzi di tutta la gamma e spunta un quarto modello è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Morte Astori - Malagò spiega : “giusto rinviare la Serie A - Ecco le possibili date di recupero del turno” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha scosso l’intero mondo del calcio. Il presidente del Coni Malagò ha spiegato in conferenza stampa le ore concitate che hanno portato al rinvio dell’intera giornata di Serie A. “Astori patrimonio del mondo del calcio. Ero ad un incontro di lavoro verso le 10, mi ha chiamato Marco Bonelli della Lega per darmi la drammatica notizia. Sono rimasto senza parole, abbiamo aspettato ...

OSCAR 2018/ Pronostici e news : poche possibilità per Guadagnino - l’evento politicamente corretto - Ecco perché : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Huawei Y3 (2018) : Ecco le possibili caratteristiche : Huawei Y3 (2018) è un nuovo smartphone che dovrebbe poter contare su un processore quad-core MediaTek MT6737, 1GB di RAM e 8 GB di memoria integrata L'articolo Huawei Y3 (2018): ecco le possibili caratteristiche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - Ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Genoa - idee chiare sul prossimo mercato : Ecco tutti i possibili colpi : Il calciomercato del Genoa è già cominciato, mentre la truppa di Davide Ballardini è impegnata in campionato per scalare ancora la classifica. La società intanto ha piazzato un colpo per la prossima stagione, ovvero il ritorno di Domenico Criscito. Il laterale dello Zenit Sanpietroburgo ha raggiunto un'intesa con il Genoa per le prossime quattro stagioni. Emergono già i dettagli sull'accordo: 1,2 milioni di euro, più eventuali bonus. Futuro da ...

Amici 17 / Verso il serale : Ecco i possibili nomi dei vocal coach e dei giurati della De Filippi (23 febbraio) : Amici 17 serale 2018: la fase più importante del programma prenderà il via nei primi giorni di aprile, ecco chi potrebbe esserci e chi quasi certamente non ci sarà, tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 06:30:00 GMT)

Smartphone in mano entro 22 minuti dalla sveglia? 'È una malattia'. Ecco i possibili sintomi : L'80% si addormenta col cellulare il mano e il 21% di sera guarda film o serie tv in streaming o in diretta.

Champions League - probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Roma. Ecco i possibili titolari : All: Di Francesco Notizie sul tema Mercato Roma, Dzeko obiettivo Milan: pronti 25 milioni di euro Diretta tv e streaming Shakhtar-Roma, dove vedere il match oggi 21 Febbraio Shakhtar Donetsk-Roma in ...