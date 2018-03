Ecco chi paga più Irpef

Cagliari nei guai : Ecco cosa rischia Joao Pedro - le ultime sulla possibile squalifica : squalifica Joao Pedro – Cagliari nei guai in vista della fine del campionato di Serie A ed anche per la prossima stagione, situazione delicatissima dopo la notizia della positività del calciatori Joao Pedro ad un controllo antidoping, sono state individuate infatti tracce di idroclorotiazide, un diuretico che si prescrive per combattere l’ipertensione ma che è comunque proibito, il calciatore adesso rischia due anni di squalifica. ...

Scomparso nel lago : Ecco chi è il giovane di Meina : Francesco Nones, 35 anni e due figli, il ragazzo che davanti agli occhi del padre si è buttato in piena notte nelle acque del lago Maggiore a Meina. Voleva farla finita e ha lasciato un chiaro ...

Oggi scadono i termini per l'obbligo vaccinale : Ecco cosa rischia chi non è in regola : È Oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin, il 10 marzo le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio ...

Fabio Fulco/ Chi è? L’ex fidanzato di Cristina Chiabotto : Ecco perchè ci siamo lasciati (Verissimo) : L’attore Fabio Fulco, dopo la fine della storia d’amore con la Chiabotto, ritorna in televisione per raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:04:00 GMT)

«La mia ricetta» - il contest del Mattino per chi si sente cuoco dentro : Ecco come partecipare : Quante volte, assaggiando un piatto appena preparato con le vostre mani, siete rimasti folgorati dalla sua bontà e avete pensato che valesse la tavola di un ristorante? Se siete convinti...

SEcco no dai dem : 'governi con chi ha i suoi stessi programmi'. Zingaretti in corsa per segreteria : A rimandare la Lega ad un'alleanza 'con chi ha i suoi stessi programmi' è il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato. Intanto sulla corsa alla segreteria si inserisce anche il governatore del lazio, ...

“Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...

Verissimo : Cristina Chiabotto in lacrime : Ecco perchè ho lasciato Fabio Fulco! : Cristina Chiabotto, dopo mesi di silenzio, decide di rivelare attraverso un’intervista rilasciata a Verissimo, per quale motivo ha lasciato Fabio Fulco! L’ex Miss Italia svela particolari che nessuno di noi sapeva! ecco l’indiscrezione! Bellissima, solare, occhi magnetici, è così che appare Cristina Chiabotto anche dopo aver interrotto la sua storia d’amore durata dodici anni con Fabio Fulco. Il primo a raccontare della ...

“Falso! Ecco perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità che nessuno si aspettava : “Sto toccando il fondo…” : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il ...

Il Pd dopo la sconfitta : le aree e gli eletti - Ecco chi sta con chi : Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni, rendono la situazione delle correnti estremamente fluida, con esponenti renziani che si allontano dal segretario e altri che cercano di tenere insieme le fila

Rai - Mario Orfeo a rischio : Ecco chi può prendersi il posto di direttore generale : I risultati elettorali dello scorso 4 marzo cambieranno gli equilibri di Viale Mazzini, su questo non ci piove. Il tutto a favore del M5S, sostiene Dagospia. 'E' infatti praticamente impossibile ...

Ecco i simboli dell'America che rischiano di essere vittime della guerra dei dazi : L'Ue prepara la rappresaglia contro Trump. Alcuni capisaldi dell'American Way of Life a tavola sono stati espressamente indicati come "i primi della lista" dal commissario europeo per il commercio ...

Ecco la misteriosa spaccatura che rischia di far sparire Machu Picchu : Ecco la misteriosa spaccatura che rischia di far sparire Machu Picchu Novanta famiglie a rischio per la crepa profonda fino a 11 metri nella zona montuosa della regione di Cusco. La causa? Il cambiamento climatico, le forti alluvioni e il disboscamento Continua a leggere L'articolo Ecco la misteriosa spaccatura che rischia di far sparire Machu Picchu proviene da NewsGo.