“È tutto vero” Isola dei Famosi | i tecnici di studio sganciano la bomba Alessia

(Di sabato 10 marzo 2018) Non c’è proprio pace per l’deidiMarcuzzi. E non ci riferiamo solo all’ormai famoso (e ancora ingarbugliatissimo) canna-gate, esploso dopo l’accusa choc in diretta di Eva Henger a Francesco Monte, reo, ad avviso della ex diva hard, di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno trascorso qualche giorno prima dell’inizio del programma. Striscia la Notizia ha preso molto a cuore lo scandalo droga e, in generale, questa 13esima edizione del reality e infatti non c’è sera in cui non escano fuori onda, testimonianze e immagini sull’dei Fumosi, come la chiamano Ficarra e Picone, per cui la Marcuzzi, invece, è ‘la svicolona’. Il tg satirico ha torto o ragione? Non possiamo saperlo. La certezza, però, è che le ‘indagini’ per far luce sul canna-gate e altri presunti misteri ...