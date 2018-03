Donald Trump si schiera contro la violenza nei videogiochi

Russiagate - Donald Trump disposto a deporre se indagine ha deadline : Secondo il "Wall Street Journal", il team legale di Donald Trump sta valutando se proporre al procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, il consenso a un interrogatorio del presidente in ...

Corea del Nord - Kim Jong-un e Donald Trump riscrivono la Storia Video : #Kim Jong-un e #Donald Trump, dopo un anno di reciproche accuse [Video] e di minacce che avevano assunto toni talvolta ridicoli, si incontreranno in un bilaterale che si annuncia gia' da ora come l'evento politico mondiale del 2018. Un evento che riscrive la Storia: non è mai accaduto, infatti, che un presidente americano in carica ed un leader NordCoreano si siano personalmente incontrati. Ma stavolta non si tratta di indiscrezioni, l'invito è ...

L'Europa spera di essere esentata dai dazi di Donald Trump - ma ha pronta una strategia difensiva : L'Europa, con Francia, Germania e Gran Bretagna in testa, ma anche la Cina e la Corea del Sud. La firma di Donald Trump sul provvedimento che introduce i dazi (al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio) dà origine a una reazione dura e piccata da parte di moltissimi Paesi. Bruxelles è perentoria: "Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto", ha detto il vicepresidente della Commissione ...

Dazi Usa - la Francia deplora la decisione di Donald Trump : Le Maire ha poi avvertito che "una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti".

Kim Jong-un e Donald Trump si incontreranno : Entro maggio, per discutere della denuclearizzazione della Corea del Nord: uno sviluppo sorprendente nelle relazioni tra i due paesi, su cui però in molti sono scettici The post Kim Jong-un e Donald Trump si incontreranno appeared first on Il Post.

Lettera di Kim Jong-Un a Donald Trump - "incontriamoci"/ Corea del Nord e USA : "a breve annuncio importante" : Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Donald Trump firma la legge sui dazi su acciaio e alluminio. In vigore tra 15 giorni : La mossa del presidente americano. Saranno applicati dazi sulle importazioni del 25 e del 10 per cento.

Videogiochi violenti : ecco i protagonisti dell'incontro con Donald Trump : Negli ultimi tempi il tema dei "Videogiochi violenti" ha attirato su di sé l'attenzione in seguito alla forte denuncia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo i tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland: i contenuti ritenuti troppo violenti di alcuni prodotti influenzerebbero negativamente la mente dei più giovani e porterebbero all'uso di violenza.Prontamente arrivò la risposta dell'ESA (Entertainment Software Association) in ...

È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Secondo posto per Bill Gates - 76esimo Donald Trump : È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon strappa la prima posizione a Bill Gates con i suoi 112 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft deve “accontentarsi” di 90 miliardi. È la classifica di Forbes che mette insieme i più ricchi del pianeta (insieme valgono 9.100 miliardi di dollari). Al 76esimo posto si trova il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con 3,1 miliardi di dollari. Il più ricco ...

Stati Uniti - una pornostar inguaia Donald Trump : Un'attrice di film a luci rosse rischia di compromettere seriamente il mandato presidenziale di Donald Trump: si tratta di Stormy Daniels, nome d’arte della 39enne Stephanie Clifford, che da alcune settimane è al centro delle cronache politiche americane. Tutto è cominciato lo scorso gennaio con un articolo del Wall Street Journal che aveva parlato di un patto di riservatezza – simile a quelli che gli avvocati del produttore Harvey Weinstein ...

Il più importante consigliere economico di Donald Trump si dimette : Gary Cohn, il principale consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato le proprie dimissioni dalla Casa Bianca. Nelle ultime settimane si era parlato molto di questa possibilità, in seguito alla decisione di Trump di promuovere nuovi The post Il più importante consigliere economico di Donald Trump si dimette appeared first on Il Post.

Videogiochi violenti : l'ESA conferma l'incontro con Donald Trump : Nei giorni scorsi si è parlato molto della questione relativa ai "Videogiochi violenti" e della forte condanna di Donald Trump in seguito ai tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland, in Florida. Il presidente ha dichiarato che determinati contenuti presenti all'interno di una tipologia di prodotti può influire negativamente sulle menti dei più giovani.La questione è molto complessa e il presidente degli Stati Uniti comunicò la volontà di ...

Usa - Donald Trump non molla sui dazi : 22.28 "Nessuna marcia indietro" sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, ma "non credo che ci sarà una guerra commerciale".Così il presidente Usa,Trump, alla Casa Bianca dove ha incontrato il premier israeliano. Trump, poi, non esclude di partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il 14 maggio. I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati migliori", ha sottolineato Trump.

Cina - stop al vincolo per il mandato presidenziale? Donald Trump è d'accordo : ... soprattutto in termini di mantenimento della democrazia e dell'avvento di nuove dittature nel mondo. In molti temono che Xi Jinping voglia diventare una sorta di secondo Putin o di secondo Kim Yong-...