Di serie in serie - La vita sempre più breve delle auto FOTO GALLERY

La Sicilia è il set perfetto : 5 serie tv ambientate sull'isola : La Sicilia è diventato un set televisivo a cielo aperto negli ultimi anni. Le ultime serie di casa Rai, soprattutto quelle capaci di conquistare telespettatori su telespettatori, dal Commissario Montalbano in poi, sono state spesso ambientate nella regione che fu di Pirandello e Sciascia. Una straordinaria vetrina per alcuni dei luoghi più incantevoli del nostro paese.In provincia di Ragusa si muovono le produzioni legate alle ...

Michelle e Barack Obama arrivano su Netflix : in trattativa per una serie dedicata a loro : Michelle e Barack Obama sono in trattativa con Netflix. Lo riporta tra le altre testate anche il New York Times, secondo cui il colosso dello streaming ha puntato sull'ex coppia presidenziale per un nuovo format, di cui non sono ancora trapelati i dettagli. "Il presidente e Michelle hanno sempre creduto nel potere ispirazionale dello storytelling", ha dichiarato consigliere di Obama Eric Schultz, "Hanno sempre raccontato le storie di persone che ...

Le serie TV che torneranno nei prossimi mesi : "Love" e "Jessica Jones" sono già online, "The Handmaid's Tale" e "Westworld" arriveranno tra meno di due mesi The post Le serie TV che torneranno nei prossimi mesi appeared first on Il Post.

Probabili formazioni Cagliari-Lazio - serie A 11-3-2018 : Torna a giocare di domenica alle 15:00 la Lazio di Inzaghi, e lo farà affrontando il Cagliari nella Sardegna Arena alla caccia di tre punti sempre più complicati da conquistare. La Roma ha vinto venerdì e ciò obbliga i biancocelesti a seguire il passo dei loro cugini; al Cagliari servono punti per raggiungere la salvezza e vuole approfittare del fattore casa. Il caso Joao Pedro, sospeso per doping proprio nei giorni antecedenti alla sfida, ...

Probabili Formazioni Empoli-Virtus Entella - serie B 30^ giornata 11-03-2018 : E’ uno dei match più attesi della 30^ giornata di Serie B, l’Empoli ospita allo stadio ‘Carlo Castellani‘ la Virtus Entella, il match inizierà alle ore 17:30.Si giocherà, dunque, una partita fondamentale sia per la corsa promozione che per la corsa retrocessione. Le due squadre, infatti, vivono in un momento diverso. L‘Empoli infatti si gioca la promozione e vuole tentare il sorpasso alla capolista Frosinone, ...

Monza Bergamo/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (serie A1) : diretta Monza Bergamo: info Streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:00:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Udinese : diretta tv - ultime notizie live. Quali difese? (serie A 28^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match di Serie A. Allegri ritrova Higuain ma perde Alex Sandro e Lichtsteiner.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Napoli - 28°giornata di serie A - 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Napoli, 28°giornata della Serie A 2017-18, in programma il 11-03.2018 alle ore 20.45 a San Siro, Milano.Torna Icardi, Miranda al posto di Ranocchia, tridente leggero per Sarri. Il Napoli deve riscattare la pesante sconfitta subita in casa dalla Roma. Un 4-2 che i tifosi sperano venga subito accantonato. Bisogna assolutamente ripartire e non lasciare più punti per strada. La Juventus, mercoledì prossimo, ...

PROBABILI FORMAZIONI serie B / I moduli - i dubbi e le scelte : occhio ai diffidati (30^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:22:00 GMT)

PRONOSTICI serie B / Quote e scommesse : focus su Palermo Frosinone (30^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Udinese : diretta tv - orario e le ultime notizie live (serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match di Serie A. Allegri ritrova Higuain ma perde Alex Sandro e Lichtsteiner.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:03:00 GMT)

Le partite della 28ª giornata di serie A : È iniziati ieri sera con una vittoria della Roma, proseguirà oggi con il derby di Verona The post Le partite della 28ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Genoa-Milan - serie A 28^ giornata 11-03-2018 : Milan-Genoa potrebbe essere rinviata causa maltempo, infatti, nel fine settimana è prevista una perturbazione. Se nei giorni di vigilia l’allerta sarà rossa non si aspetterà neanche domenica pomeriggio, per la decisione. I due tecnici però stanno sciogliendo i propri dubbi, nell’attesa di capire se la partita sarà rinviata, Gattuso e Ballardini dovranno mettere in campo la formazione migliore. I maggiori dubbi ce l’ha il ...

Pagelle/ Roma-Torino (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (serie A) : Pagelle Roma-Torino (3-0): Fantacalcio, i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (Serie A 28^ giornata). Andiamo a scoprire le votazioni delle gara di ieri sera(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:47:00 GMT)