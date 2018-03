Di Maio | su presidenze Camere pretendiamo riconoscimento M5S primo

Matteo Salvini come Luigi Di Maio / Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo : "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Taverna alla guida del Senato Camera - scontro Di Maio-Fico I progetti M5s per le due presidenze : Fermento nel M5s per l'assegnazione delle presidenze di Camera e Senato. Taverna in pole position per Palazzo Madama. Si ripropone la faida Di Maio-Fico per Montecitorio Segui su affaritaliani.it