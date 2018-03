Di Maio | se fanno un governo tutti contro M5s sarà loro fine

CONFINDUSTRIA - "CINQUE STELLE NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5s" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.

CONFINDUSTRIA - “CINQUE STELLE NON FANNO PAURA”/ Boccia - “non un problema il governo Di Maio-M5s” : CONFINDUSTRIA, "i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico": gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, “governo M5s non è un problema”. Parla Marchionne(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Rimborsi M5S. Di Maio : Da noi chi fa il furbo è fuori. Nel Pd lo fanno ministro : "Faremo diversi restitution day in questa campagna elettorale, anche con i fondi dei nostri consiglieri regionali. Perché vogliamo dimostrare all'Italia che fare politica in maniera differente è possibile" spiega il candidato premier dei 'grilini'. A Strasburgo lascia l'europarlamentare David Borrelli, socio di Rousseu e fedelissimo di Casaleggio

Restituzoni M5s - Di Maio ha capito : ai cinque stelle non si fanno sconti : di Franco Valenzano “Onestà! Onestà!”. È stata sbandierata tanto, in ogni occasione. Non è mancata neppure ai funerali di Gianroberto Casaleggio. Bene, ora occorre essere il più possibile ligi nel verificare che quel precetto sia stato davvero osservato, fino in fondo. Certo, sarebbe stato meglio essere più puntuali e costanti nei controlli, fin da principio. Se vuoi davvero rappresentare un modello nuovo nel fare politica, poi ti ci devi ...

M5s - Di Maio presenta gli ‘esterni’ : “Fanno tremare i polsi - li supplicano di non candidarsi con noi” : Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara e dopo aver presentato il programma di governo del M5s, ha voluto accanto a se alcuni degli esterni che “lavoreranno con il Movimento” nelle prossime settimane e a cui ha chiesto di candidarsi per i collegi uninominali. Tra loro il comandante Gregorio De Falco – il più applaudito dalla platea; Vincenzo Zoccano presidente del Forum italiano disabilità; i giornalisti ...