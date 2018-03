Di Maio | mini vacanza e relax in Sicilia con la bella Giovanna

Di Maio - ossessione governo Pronto pure a cedere ministri : Roma - «Luigi Di Maio in testa ha un solo obiettivo: diventare Presidente del Consiglio, costi quel che costi». Il pensiero di una fonte grillina dell'ala «critica» riassume bene le giornate frenetiche del leader all'indomani del voto del 4 marzo. Un'«ossessione governista» che potrebbe stravolgere completamente la fisionomia del Movimento Cinque Stelle. Oggi è prevista ...

Reddito di cittadinanza - il piano dell’economista indicato da Di Maio come possibile ministro del Lavoro : Lo scorso 20 dicembre Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un intervento dell’economista Pasquale Tridico, che in seguito è stato scelto da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro di un eventuale governo M5s. Tridico spiegava come il Reddito di cittadinanza, incentivando la partecipazione al mercato del Lavoro, aumenterebbe i margini di deficit consentiti all’Italia dalla Ue. Le stime della Commissione europea rispetto al tasso naturale ...

Luigi di Maio - la scoperta imbarazzante sulla ministra Emanuela Del Re : ha inventato il curriculum : L'ateneo, sentito da Pagella Politica , ha specificato che 'Emanuela Del Re è stata ammessa all'IUE ed è stata registrata come ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel ...

Luigi Di Maio - altra grana : il padre della sua ministra degli Esteri nella loggia P2 di Licio Gelli : Alè, per mettersi dietro le spalle Rimborsopoli e i candidati massoni , cosa di meglio che una bella foto di gruppo col governo che sarà se il Movimento 5 Stelle prevarrà nelle elezioni di domani? ...

La presentazione dei ministri di Di Maio è stata vista da 1 - 5 milioni di persone : La diretta Facebook della presentazione della squadra di governo del Movimento 5 stelle pubblicata sulla pagina ufficiale del candidato premier Luigi Di Maio il primo marzo è stata vista da 1,5 ...

La scuola secondo Salvatore Giuliano - il preside che Di Maio vuole ministro. Un video : Niente, non si placano le polemiche sulla candidatura a ministro della Pubblica istruzione di Salvatore Giuliano lanciata ieri da Luigi Di Maio. Il dirigente scolastico di uno dei più innovativi istituti italiani, il Majorana di Brindisi, è stato infatti consulente al Miur sia della precedente ministra dell'Istruzione, Stefania Giannini, che della attuale Valeria Fedeli. Per di più ...

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI Maio/ Elezioni - 17 nomi presentati a Grillo : “altri partiti parlino con noi” : LISTA MINISTRI M5s, GOVERNO Di MAIO: i 17 nomi presentati a Beppe Grillo. Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni, Bonafede alla Giustizia: "altri partiti parlino con noi"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Ecco chi sono i 17 ministri candidati da Di Maio : 'Ci deridono - il 5 rideremo noi' : ...cooperazione internazionale Paola Giannetakis Ministero dell'Interno Alfonso Bonafede Ministero della Giustizia Elisabetta Trenta Ministero della Difesa - Andrea Roventini Ministero dell'Economia e ...

Ecco chi sono i 17 ministri candidati da Di Maio : "Ci deridono - il 5 rideremo noi" : Una squadra di governo con 17 ministri e tre donne nei ruoli chiave: Luigi Di Maio li presenta al Salone delle fontane all'Eur - doppio palco all'americana, nessun simbolo M5s e bandiere tricolori, scenografia da convention per niente in stile grillino - e lo fa rivendicando una scelta che affonda, ricorda Di Maio, in un'idea lanciata da Gianroberto Casaleggio nel 2014 in occasione delle elezioni Europee. Il candidato premier M5s ...

Chi è Salvatore Giuliano - il prof che Luigi Di Maio vorrebbe ministro dell'Istruzione : Nel 2009 all’Istituto tecnico Ettore Majorana di Brindisi successe un fatto senza precedenti nella scuola italiana. Il dirigente scolastico dell’istituto decise di sperimentare un nuovo metodo per la didattica: i docenti avrebbero scritto i libri di testo, invece che adottarli, e li avrebbero diffusi in formato digitale ai propri studenti. Volta per volta, lezione per lezione. Un progetto di ‘didattica dal basso’ voluto ...