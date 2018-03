Demanio necessario e demanio eventuale o accidentale

fanpage

(Di sabato 10 marzo 2018) La Cassazione del 1.3.2018 n. 4864 ha affermato che ilex art. 822 cc per legge è caratterizzato da due elementi: a) l'appartenenza, il bene deve essere di proprietà dello Stato o del Comune o della Provincia ex 824 cc b) e la caratteristica del bene, il bene, cioè, deve presentare le qualità che sono proprie di quelle categorie di beni indicate dall'art. 822 comma 2 cc.