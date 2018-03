Dazi Usa-Ue | fallisce primo incontro Ultime notizie | Malmstrom preoccupata | Macron

L’Ue agli Usa : «Escludeteci dai Dazi ». Trump : «No - la decisione è necessaria» : Il dialogo è in corso: Macron telefona al presidente americano. Condanna da Bruxelles e Tokyo. La commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstrom ha incontrato il rappresentante Usa al commercio Lighthizer

Dazi - l’Unione Europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump , che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Dazi - botta - di Trump - e risposta Ue su 328 mln di import Usa in Italia : Teleborsa, - La ritorsione dell'Unione europea colpisce con l'aumento dei Dazi 328 milioni di euro di importazioni statunitensi annuali in Italia che riguardano principalmente manufatti in ferro, ...