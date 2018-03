Dazi | Coldiretti | risposta Ue su 328 mln export Usa in Italia | 2

Dazi : Coldiretti - risposta Ue su 328 mln export Usa in Italia : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – La ritorsione dell’Unione Europea colpisce con l’aumento dei Dazi 328 milioni di euro di importazioni statunitensi annuali in Italia che riguardano principalmente manufatti in ferro, acciaio e ghisa per 235,3 milioni, barche a vela e a motore da diporto per 31,6 milioni e l’agroalimentare per 29,6 milioni. E’ quanto emerge dal primo studio elaborato da Coldiretti/Ixe’ ...

Coldiretti : con Trump tornano i Dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

Coldiretti - Dazi : lo stop alle importazioni di bourbon whiskey vale 25 milioni : Le importazioni di bourbon whiskey statunitense in Italia valgono 25 milioni di euro nel 2017, il prodotto agroalimentare piu’ colpito dalle misure di ritorsione che sta valutando l’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’impatto sugli italiani della guerra commerciale che si sta scatenando dopo l’annuncio dell’imposizione di dazi sull’acciaio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insieme ad ...

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - aumento dei Dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Dazi - Coldiretti : in Italia 1 miliardo di frutta - alcol e grano dagli Usa : Le importazioni di prodotti agroalimentari statunitensi in Italia valgono quasi un miliardo di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione del tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ai Dazi di Trump sull’acciaio che potrebbero riguardare anche prodotti agroalimentari a stelle e strisce. Gli Usa – spiega la Coldiretti – spediscono in Italia ...

Dazi Usa - Coldiretti : frena Made in Italy : 14.59 L'annuncio di Dazi da parte dell'America di Trump, "mette a rischio 40,5 mld di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico, con un aumento del 9,8% rispetto al 2016". E' quanto emerge da una analisi Coldiretti-Istat. Conseguenza dei Dazi già a gennaio 2018 è stata una brusca inversione di tendenza, con un calo dell'1,4% delle esportazioni italiane in Usa. "Gli Stati Uniti -dice Coldiretti- sono il ...

