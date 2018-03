Dalla Spagna | Neymar vuole il Real Madrid ABC | ' Non tornerà a Parigi'

Dalla Spagna : Neymar sempre più vicino al Real Madrid : Madrid - Neymar è più vicino che mai al Real Madrid . Ne è sicuro il quotidiano sportivo spagnolo 'As', sottolineando le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dall'allenatore dei Blancos ...

Incredibili voci Dalla Spagna : il Real contatta il papà di Neymar - ma lui rivuole il Barcellona : L’eliminazione dalla “vecchia” Coppa Campioni del Paris San Germain ha lasciato il segno in vari giocatori parigini. La stampa spagnola immagina, infatti, un possibile ritorno di Neymar in Spagna ed evoca contatti tra il brasiliano e il Barça, da un lato, e tra il Real Madrid e il padre del giocatore dall’altra. Nella sua edizione del venerdì, il quotidiano sportivo di Madrid As rivela che i rappresentanti del Real ...

Ufficiale - Var in Spagna Dalla prossima stagione : svolta positiva in Liga : La notizia era nel’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, dalla prossima stagione il Var arriverà anche in Spagna e nella Liga. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Federcalcio e Lega Spagnola, nominato un gruppo formato da Carlos Velasco Carballo, Sergio Sanchez Castaer e Carlos Clos Gomez che inizieranno il lavoro al centro operazioni video, poi gli arbitri e gli assistenti inizieranno il training per provare a ...

Ferreira Carrasco va in Cina. Ma Dalla Spagna : 'Juventus in pole per l'estate' : TORINO - Ha lasciato l' Atletico Madrid a soli 24 anni per la Cina: da poche ore Yannick Ferreira Carrasco è un nuovo giocatore del Dalian Yifang . Insieme a lui è andato anche Nico Gaitan per una ...

Dalla Spagna : fatta per Griezmann al Barcellona : In Spagna sono sicuri, è fatta per Antoine Griezmann al Barcellona : secondo Sport il club catalano ha trovato l'accordo con l' Atletico Madrid e con il giocatore, ai Colchoneros andranno 100 milioni di euro .

Dalla Spagna sicuri - l’Uefa pronta a introdurre la quarta sostituzione : Uefa studia la quarta sostituzione, secondo "Marca" il massimo organo calcistico europeo sarebbe pronto ad introdurre il quarto cambio durante le gare. L'articolo Dalla Spagna sicuri, l’Uefa pronta a introdurre la quarta sostituzione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna : 'Napoli - ripresi i contatti con Leno' : ROMA - Si muove il Napoli , per non trovarsi scoperto in un ruolo fondamentale come il portiere a fine stagione. Pepe Reina difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e il ...

Dalla Spagna al Marocco a bordo di una Panda per sfidare il deserto e fare beneficenza : Ogni anno un centinaia di automobilisti si sfidano in una gara in mezzo al deserto a bordo di Fiat Panda prima serie, armati solo di bussola, cartina stradale, lamiera e quattro ruote motrici, per arrivare da Madrid a Marrekech...

Dalla Spagna : 'Neymar si sente ormai un giocatore del Real Madrid' : MADRID - Neymar si sente sempre più lontano dal Paris Saint Germain . Secondo 'Marca' il fuoriclasse brasiliano ha risposto con un sorriso, nell'amara notte di Champions, a chi gli chiedeva se fosse ...

Dalla Spagna : 'Caicedo tra gli indagati per la presunta combine in Levante-Saragozza' : TORINO - Brutta notizia per Caicedo, attaccante della Lazio che secondo il quotidiano spagnolo 'Marca' sarebbe tra i 41 ndagati per un presunto caso di combine nell'ambito del maxiprocesso legato alla ...

Dalla Spagna sono certi : Neymar al Real Madrid! Ecco quando… : Dalla Spagna sono certi: Neymar al Real Madrid! Ecco quando… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dalla Spagna, sono certi: Neymar AL Real MADRID- Bomba di mercato Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il Real Madrid sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Neymar. Come riporta il quotidiano spagnolo, le Merengues ...

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba Dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - bomba Dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Juventus - Dalla Spagna : follia Kane - offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… : Juventus, dalla Spagna: follia Kane, offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon” e come riportato anche da “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta ad una clamorosa follia economica per Kane, ...