Cupra Marittima | fratello prende a sprangate la sorella Grave

ilrestodelcarlino

: 19:55 #SS16 Traffico da Grottammare a Cupra Marittima.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 19:55 #SS16 Traffico da Grottammare a Cupra Marittima.Velocità:10Km/h - qn_carlino : Ascoli, aggressione a colpi di spranga in ambito familiare. Donna gravissima all'ospedale. Le foto -

(Di sabato 10 marzo 2018), Ascoli, , 10 marzo 2018 - È finita in tragedia una lite in famiglia avvenuta oggi pomeriggio nelle campagne di, in provincia di Ascoli Piceno. Un uomo di 56 anni ha ...