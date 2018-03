Cuccioli in gabbia | in 26 in uno spazio minuscolo

Polizia stradale salva 26 Cuccioli di cane stipati in una sola gabbia : due denunciati : Trasportavano 26 cuccioli di cane di varie razze stipati in un'unica gabbia, nel bagagliaio di un furgone in viaggio sulla A1. Li ha scoperti la Polizia stradale di Pian del Voglio, nel...