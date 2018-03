notizie.tiscali

: RT @sherlock5stelle: Crolla solaio, morta 90enne a Civitavecchia : - MadagioPepe : RT @sherlock5stelle: Crolla solaio, morta 90enne a Civitavecchia : - sherlock5stelle : Crolla solaio, morta 90enne a Civitavecchia : - RadioLondra_ : Una parte del solaio di una villetta crolla a Civitavecchia: muore anziana -

(Di sabato 10 marzo 2018) Roma, 10 mar. , AdnKronos, - Una donna di 90 anni èsotto le macerie dopo il crollo deldella camera da letto della sua casa. E' accaduto a, in via Olimpia 3, in una ...