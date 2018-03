CRISTIANA CAPOTONDI - Il Lavoro e gli Abusi

CRISTIANA CAPOTONDI : “Sulle molestie non ho difeso Brizzi ma è il processo mediatico che mi preoccupa” : La 37enne attrice romana, protagonista del film Nome di donna, torna sul caso Fausto Brizzi. Sollecitata dal giornalista Davide Turrini spiega che la sua “non è stata una difesa” del regista di Ex e Notte prima degli esami, ma ciò che l’ha preoccupata è stato soprattutto “il processo mediatico” e la ricerca di un “capro espiatorio” sul caso molestie. La Capotondi, assieme alla ...

CRISTIANA CAPOTONDI : 'Quando una donna dice di no - è no' - : Un film sulle molestie sessuali. Molestie sul posto di lavoro. Nome di donna di Marco Tullio Giordana potrebbe sembrare ispirato dai fatti di cronaca hollywodiani , e non solo, , ma è stato concepito dal regista e dalla sceneggiatrice Cristiana Mainardi qualche anno fa. Nina è una ragazza madre. Assunta in un centro per anziani come donna ...

Discriminazioni di genere - parla CRISTIANA CAPOTONDI : ‘Tanti uomini non si sentono rappresentati dal mostro molestatore’ : Sembra ieri che Cristiana Capotondi si affermava come stella di prima grandezza nel panorama attoriale italiano grazie al suo ruolo in Notte prima degli esami. Sembra, appunto, ma non è perché, da allora, Cristiana è cresciuta, migliorata ancora come attrice e diventata sempre più nota, una certezza per cinema e televisione. L’unica cosa che non è cambiata è la sua bellezza. LEGGI: Cristiana Capotondi racconta al Giffoni la storia di ...

Abusi sul lavoro - CRISTIANA CAPOTONDI presenta il film 'Nome di donna' : 'I molestatori sono solo sfigati' : L'8 marzo si avvicina, ma i dati Istat sono inaccettabili per essere nel 2018: sono nove milioni le donne italiane che hanno subìto molestie sessuali sul posto di lavoro . A Domenica In , ospiti di ...

CRISTIANA CAPOTONDI torna sul #MeToo : "Basta gridare al mostro - i processi mediatici non hanno effetti positivi' : "All'interno di questo mondo si genera la storia folle, coraggiosa, determinata e vincente di questa donna". Nel cast, ci sono anche Michela Cescon, nei panni dell'avvocato difensore di Nina, a ...

CRISTIANA CAPOTONDI torna sul #MeToo : “Basta gridare al mostro - i processi mediatici non hanno alcun effetto positivo" : "Bisognerebbe concentrarci sulle cose concrete che fanno bene a questo processo culturale, però dobbiamo stare un filino fuori da questa modalità di ricerca del mostro e del capro espiatorio". A parlare così è l'attrice Cristiana Capotondi, che l'HuffPost ha incontrato questa mattina a Roma alla presentazione di "Nome di Donna", l'undicesimo film diretto da Marco Tullio Giordana tutto incentrato sul potere (degli ...