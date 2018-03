Cosa è il Def e perché sarà il primo scoglio della legislatura : Mentre si scaldano i motori per la partita più importante prima di quella del governo, l'elezione dei presidenti delle Camere, c'è un altro tavolo sul quale i partiti, vincitori e vinti, stanno mettendo le prime pedine: il Documento di Economia e Finanza (Def), che sarà molto probabilmente il primo provvedimento della XVIII legislatura. Il Documento di economia e finanza, ogni anno entro il 10 aprile ...

“Il più pazzo dei Rodriguez”. Così ha definito Belen papà Gustavo. Sapete Cosa faceva il padre della bella argentina - prima di arrivare in Italia? Ha dovuto lasciare suo lavoro (molto particolare) proprio a causa della figlia. Il motivo… : Ormai è diventato famossimo anche lui e da quando la figlioletta è arrivata in Italia il clan Rodriguez l’ha seguita uno dopo l’alto. Non parliamo di Jeremias, ma del papà Gustavo che è stato l’ultimo ad arrivare, dopo che la showgirl ha dato alla luce Santiago e ha divorziato da Stefano De Martino. Appena si è fatto conoscere, l’uomo è stato subito simpatico a tutti. Spigliato, divertente e molto rock, Gustavo è ...

“Disdicevole”. Cinema in lutto : si è suicidata a 50 anni e ha scioccato tutti. Di recente il suo nome era stato associato a una Cosa terribile che l’ha segnata definitivamente. Ma nessuno pensava potesse arrivare a tanto : Choc nel mondo del Cinema. Si è tolta la vita a 50 anni Jill Messick, produttrice americana che ha collaborato a successi quali Mean Girls e Frida. La donna aveva lavorato per Miramax e, tra le altre cose, aveva fatto da manager all’attrice Rose McGowan proprio nel periodo in cui ci sarebbe stata la presunta violenza sessuale da parte di Harvey Weinstein. E infatti, anni dopo, fu l’attrice stessa ad accusare la Messick di non averla aiutata in ...

L'Età della deferenza. Cosa rimane dell'Italia felix su cui regnò l'Avvocato : "Ogni Cosa aveva una sua norma, un peso e una misura precisi", scrive Zweig, nostalgico dell'Impero, in "Il mondo di ieri. Ricordo di un europeo". "Questo senso di sicurezza era il bene più alto cui ...

Polveriera Psg - è rottura definitiva tra Cavani e Neymar : ecco Cosa è successo : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Pastore e Cavani sono finiti fuori rosa per essere rientrati dalle vacanze in ritardo. Il Psg non l’ha presa bene, in particolar modo Neymar che sta provando in tutti i modi a far fuori il Matador. Ennesimo momento di tensione che è iniziato dopo la ...