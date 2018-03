Corteo per Idy Diene | Gianassi e Funaro | «Una bellissima manifestazione La migliore

Corteo per Idy Diene - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore - non la strumentalizzazione politica della sinistra" : 'Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo non possiamo che dirci sollevati, dopo i fatti avvenuti in centro lunedì scorso. Ma il fatto che il peggio non sia avvenuto non ...

Firenze - migliaia di persone al Corteo antirazzista. Nardella : “Ricorderemo Idy Diene con una cerimonia” : migliaia di persone hanno attraversato le strade di Firenze per ricordare Idy Diene, ambulante senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 5 marzo da Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni. “Basta razzismo” e “Idy è vivo” grida il corteo. “Non vogliamo vivere nella paura, perché vivere nella paura vuol dire anche perdere la libertà” afferma Diye Ndiaye assessore del comune di Scandicci. Presente ...

Firenze - in migliaia al Corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per...

ASIA ARGENTO / Accusa i giornalisti durante il Corteo di Roma : "Andate via - non fate nulla per le donne" : ASIA ARGENTO ha sfilato a Roma al corteo organizzato dal movimento 'Non una di meno', lanciando un duro attacco contro i giornalisti e la gestione dello scandalo molestie.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:10:00 GMT)

8 marzo - Asia Argento al Corteo di Non Una di Meno. Se la prende con i giornalisti : “Via - non fate nulla per le donne” : “Andate via. Non fate nulla per le donne”, urla Asia Argento ai giornalisti al corteo di Non Una di Meno, organizzato a Roma in occasione dell’8 marzo. “Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi. Lasciate che queste donne possano esprimersi. Questa è la più grande rivoluzione che abbia mai visto”. Il corteo del movimento femminista Non una di meno è partito da piazza Vittorio per arrivare in piazza Madonna ...

Corteo a Milano - lancio di uova e slogan per dire “basta alla violenza sulle donne” : lancio di uova «ripiene» di vernice rosa e scarpette rosse: le hanno lanciate alcune ragazze durante il Corteo promosso questa mattina dagli studenti e dal movimento «Non una di meno», che ha percorso le vie di Milano in occasione dell’8 marzo. I bersagli, le banche e i negozi che vendono pellicce. E poi slogan femministi amplificati dal megafoni...

Roma - Trasporti a rischio e Corteo : lo sciopero blocca la città : Si ferma la città nel giorno delle donne. Otto marzo di lotta ma anche di caos per lo sciopero nazionale dei Trasporti di 24 ore, a proclamarlo l'Unione sindacale di base, Cobas, Cub, Cgil, Cisl e Uil.

L'8 marzo la lotta delle donne : a Bologna sciopero - presidio e Corteo : L'otto marzo si asterranno dal lavoro, 'produttivo e riproduttivo', qui come in altre settanta città di Italia e sessanta Paesi del mondo. Diranno no anche al lavoro invisibile che svolgono dentro le ...