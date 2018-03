Corteo antirazzista | Forza Italia | Comprendiamo il dolore della comunità

Senegalese ucciso a Firenze - in migliaia al Corteo antirazzista : In migliaia al corteo antirazzista organizzato a Firenze, dopo l'uccisione di un ambulante Senegalese Idy Diene ucciso con 5 colpi di pistola da Roberto Pirrone. Il corteo partito da...

Firenze - in migliaia al Corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per...

Firenze - in migliaia al Corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per ricordare ...

Corteo antifascista e antirazzista confermato alle 15 - 30 a Cuneo : "Si svolge oggi, sabato 24 febbraio, a Cuneo la manifestazione antifascista e antirazzista "Mai più fascismi, mai più razzismi". L'iniziativa promossa da Anpi, Cgil, Libera provinciali con il ...

Corteo antirazzista a Macerata | : L’iniziativa dopo la morte di Pamela Mastropietro e il blitz di Traini. In alcune città cortei per il Giorno del ricordo delle foibe: a Torino tensione Forza Nuova-antifascisti

Boldrini al Corteo antirazzista tra contestazioni e Bella ciao : Macerata e Milano. La sinistra scende in piazza contro il razzismo. Laura Boldrini, oggi candidata con Liberi e Uguali, era presente alla manifestazione organizzata nel capoluogo lombardo dopo la tentata strage di Macerata. Al suo arrivo è stata contestata dagli antagonisti e da alcuni giovani dei centri sociali che in coro le hanno urlato: "Peggior destra!", "Andate dall'altra parte a fare la passerella" ...

Macerata invasa dal Corteo antirazzista. Gli organizzatori : “Siamo 30 mila” : Macerata è stata invasa da migliaia di persone - trentamila secondo gli organizzatori - per partecipare alla manifestazione antifascista a Macerata. È stato un corteo pacifico per ribadire il “no” a ogni forma di razzismo e fascismo, anche se nono mancati alcuni episodi che hanno fatto discutere....

Macerata invasa dal Corteo antirazzista e antifascista : Macerata - invasa dalla manifestazione antifascista, Macerata, dopo l'ok di ieri sera da parte della questura. Una città blindata ha accolto il corteo antirazzista e antifascista promosso dai ...

Macerata : Milano - migliaia di persone al Corteo antirazzista : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Alcune migliaia di persone hanno partecipato a Milano alla manifestazione contro il razzismo e in solidarietà alle vittime della sparatoria di Macerata. La marcia è stata promossa da diversi collettivi studenteschi, centri sociali e associazioni che lavorano con i migra

"Ma che belle son le foibe da Trieste in giù" : cori choc al Corteo antirazzista di Macerata : Circa 50mila i partecipanti alla manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata, organizzata dopo i tragici fatti dei giorni scorsi (dalla morte della giovane Pamela al raid vendicativo di Luca Traini che ha sparato a 6...

Milano - in migliaia al Corteo antifascista e antirazzista per le vittime di Macerata : partita a Milano la manifestazione antifascista e antirazzista per protestare contro la tentata strage di migranti a Macerata. Aderiscono all'iniziativa decine di movimenti, gruppi, collettivi ...

Macerata - quindicimila al Corteo antirazzista. Cori offensivi sulle foibe : Macerata - Ha preso il via la manifestazione antifascista a Macerata dopo l'ok di ieri sera da parte della questura. Una città blindata accoglie il corteo antirazzista e antifascista promossa dai ...

Macerata - oltre diecimila al Corteo antirazzista. Cori offensivi sulle foibe : E difende la sua posizione: 'La politica - sottolinea Carantini - oggi parla a se stessa, mentre una amministrazione locale poi deve fare i conti con la quotidianità. Ad una manifestazione del genere ...

Manifestazione antirazzista - oltre 15.000 in Corteo a Macerata : Roma, 10 feb. , askanews, La Manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata, organizzata dopo i tragici fatti dei giorni scorsi , dalla morte della giovane Pamela al raid vendicativo di Luca ...