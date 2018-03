Concorrenti Serale di Amici 17 Chi accederà? Biondo | Carmen e Bryan i primi ad avere la

Tripla sfida per Irama ad Amici 2018 prima del serale : le scelte di Paola Turci e i 3 aspiranti Concorrenti : Sabato 10 marzo su Canale 5 vedremo una Tripla sfida per Irama ad Amici 2018. Il cantante è entrato in ritardo rispetto agli altri colleghi già nella scuola di Amici di Maria De Filippi da mesi e deve quindi dimostrare, più di tutti gli altri, di meritare un posto al serale. "Essendo entrato tardi devi farti il mazzo", anticipa la docente di canto Paola Turci che nella scorsa puntata ha proposto alla commissione una triplice sfida per Irama ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Si avvicina il Serale di Amici 2018: i Concorrenti hanno iniziato a presentarsi davanti alla commissione per l'ammissione alla fase finale, è la squadra vincitrice nella sfida del sabato che ha questa possibilità, ma i primi allievi che hanno provato a indossare la felpa verde non ce l'hanno fatta. Anche Carmen Ferreri ha ricevuto il no da parte dei professori, con grande stupore del pubblico visto che gli insegnanti l'hanno sempre elogiata; ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Chi sono i Concorrenti del Serale di Amici 2018? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sul Serale di Amici 17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che ...

