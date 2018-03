Con la nuova Citroën C4 il comfort diventa stiloso

Ballando Con le Stelle - la prima puntata della nuova stagione dedicata a Bibi Ballandi : Si comincia: ecco la nuova stagione di Ballando con le Stelle , condotta in studio da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli . Su Rai 1 la conduttrice ha voluto dichiarare tutta la 13 edizione a ...

MILLY CARLUCCI/ Le parole sulla nuova gara di ascolti Con Maria De Filippi (Ballando Con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, dedica il programma al produttore Bibi Ballandi, scomparso lo scorso 15 febbraio 2018 dopo una lunga malattia(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Ex spia russa avvelenata - Convocata una nuova riunione del Cobra - : Il ministro dell'Interno Amber Rudd ha fissato per oggi una nuova riunione del comitato di emergenza della Gran Bretagna. Lo scopo è fare luce sull'avvelenamento da gas nervino dell'ex spia russa ...

Coldiretti : la nuova ondata di maltempo aggrava la Conta dei danni nelle campagne : La nuova ondata di maltempo colpisce le campagne dove è ancora in corso la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata dal Burian che ha già distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi: lo rileva Coldiretti che sottolinea gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro. ...

La nuova eConomia - basata sulla droga - : ... Unodc, sul consumo di droga nel mondo, la nostra regione è prima in Italia perproduzione illegale di cannabis e l'Italia prima nel mondo per i sequestri di piantagioni. Secondo i dati forniti dalle ...

Il robot che Conduce la nuova edizione di “Ballando Con le stelle” : Affiancherà Milly Carlucci e Paolo Belli: si chiama Robozão e sa ballare, più o meno The post Il robot che conduce la nuova edizione di “Ballando con le stelle” appeared first on Il Post.

Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018?/Possibile nuova Concorrente : cannagate spazzato via a colpi di trash : Valeria Marini come unica via d'uscita per questa Isola dei Famosi sottotono e demenziale? Sembra proprio che sarà lei la bomba che sarà sganciata lunedì sera(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Città blindata - tensione per i gazebo di Forza Nuova. Il centro sociale : ''Neghiamo Con i nostri corpi ogni spazio ai fascisti' : TRENTO - Giornata blindata in via San Pietro per due iniziative di estrema destra. La prima promossa dall' associazione femminile Evita Peron , legata a Forza Nuova , che questa mattina con un gazebo ...

Matteo Renzi - per gli elettori Pd arriva una nuova delusione : la maggior parte di loro vuole un governo Con il M5S : L'istinto a schiantarsi da parte del Partito democratico è sempre duro a morire, anche dopo la batosta del 4 marzo che ha condannato il partito di Matteo Renzi al peggiore risultato nella storia della ...

Chi resta Con Renzi e chi lo molla Pd - la nuova mappa del potere Tutti i nomi e la loro collocazione : Rappresentano il 60 per cento dei parlamentari del Partito Democratico: sono i Renziani che siederanno in Parlamento e che, ad oggi, si dicono fedeli al segretario uscente. Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni rendono la situazione delle correnti estremamente fluida Segui su affaritaliani.it

Tecnologia : una nuova app per misurare la pressione sanguigna Con lo smartphone meglio dei misuratori da braccio : I misuratori di pressione da braccio sono scomodi e le app per dispositivi mobili per misurare la pressione che sono state introdotte di recente potrebbero avere scarsa precisione. Per risolvere questo problema, un team di scienziati della Michigan State University (MSU) ha creato una nuova app e un hardware per smartphone per misurare la pressione sanguigna con una precisione che può competere con quella dei misuratori da braccio. La Tecnologia ...

Salvini : sì a nuova legge elettorale Con premio di maggioranza : Milano, 9 mar. , askanews, 'Sì, noi l'abbiamo già proposto, il Mattarellum avrebbe dato un esito più certo di queste elezioni. Si è scelto un miscuglio, meglio comunque del proporzionale puro'. Matteo ...

Juventus - i tifosi bianConeri e quelli viola uniti per Astori. Una nuova speranza? : La delegazione della Juventus applaudita a Firenze . E poi i messaggi di solidarietà, se non addirittura di amicizia, fra i tifosi viola e quelli bianconeri nella notte di Wembley, iniziata con uno ...