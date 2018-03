Come è stato detto alla mamma Antonietta che le sue figlie non ci sono più

Cronotermostato : Come funziona : Cronotermostato, un dispositivo da smart home ma non per forza, anche da casa tradizionale, in grado di farci risparmiare e di sprecare meno energia. Ha molti vantaggi pratici ma anche lato ambiente, e non è poi così difficile da gestire e programmare. Tra il guidare una astronave e l’usufruire di un Cronotermostato c’è una bella differenza. (altro…) The post Cronotermostato: come funziona appeared first on Idee Green.

Un video ci mostra Come sarebbe stato P.T. sulla prima PlayStation : Il canale YouTube 98DEMAKE ci ha già proposto in passato interessanti video in cui ci trasportava indietro nel tempo, all'epoca della storica e indimenticabile prima PlayStation. Abbiamo già avuto modo di vedere, ad esempio, come sarebbe stato Uncharted sulla console di Sony, ma anche Resident Evil 7, ora il canale ci propone un nuovo filmato questa volta dedicato a P.T., il famoso teaser interattivo di Silent Hills, il progetto di Kojima che ...

Statore : Come funziona : Statore, gli appassionati di moto e motorini sapranno già di cosa si tratta ma ci abbiamo a che fare un po’ tutti, con lo Statore, essendo una parte del motore, del motore non solo dei mezzi di trasporto ma anche di altri tipi di macchinari di uso comune. (altro…) The post Statore: come funziona appeared first on Idee Green.

“Mi ha fatto bere - poi mi ha molestato”. Choc nel mondo della televisione. Guai per la star delle serie tv : l’accusa di violenza sessuale arriva Come una valanga sull’attrice : Lo avrebbe drogato per poi molestarlo sessualmente. Tutto mentre un complice riprendeva la scena. Questa la terribile accusa, a distanza di 20 anni dai fatti, rivolta a una delle star della serie cult anni ’90 ‘Melrose Place’, l’attrice Jamie Luner. A raccogliere la testimonianza di Anthony Oliver, allora 16enne e che solo recentemente ha deciso di denunciare l’accaduto alla polizia di Los Angeles, è TMZ. ...

Kingdom Come Deliverance è costato la notevolissima cifra di 36 milioni di dollari : Kingdom Come Deliverance è uno dei titoli più discussi di questo primo trimestre del 2018, riuscendo a dividere buona parte delle opinioni tra chi ama il suo setting originale e chi invece odia l'RPG di Warhorse Studios per i suoi troppi difetti tecnici. Nonostante questo il gioco ha potuto godere di un discreto successo, riuscendo a raggiungere il milione di copie vendute a poco più di una settimana dal lancio.A metà tra una produzione ...

Come maneggiare i propri soldi senza irritare lo Stato e incorrere in multe : L’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha messo a punto una guida per utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito, anche in base alle norme per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Ecco...

“Ecco Come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

“Ti prego aiutami - guarda Come vivo”. L’appello di Fabio ad Antonio Ricci. Cacciato da Striscia la Notizia insieme a Mingo con l’accusa di falsificare i servizi - oggi De Nunzio è stato giudicato innocente. Ma la sua esistenza è tracollata. E parla del suo dramma : Tutti ricordiamo il ‘buon Fabio’ di Striscia la Notizia che insieme a Mingo smascherava farabutti, mascalzoni e truffatori. Per 18 anni ha lavorato a fianco di Antonio Ricci&Co, poi tutto è finito a causa di una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto assieme al collega. Mingo, infatti, si sarebbe fatto pagare per 10 servizi relativi a fatti puramente inventati e concretamente mai avvenuti. Da lì è nato un ...

Gravel : ecco Come il titolo è stato accolto dalla critica internazionale : Lo scorso 27 febbraio Gravel è approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Si tratta del nuovo titolo sviluppato da Milestone che offre ai giocatori un'esperienza off-road estrema con tanti contenuti, veicoli e tracciati.Del gioco ne abbiamo parlato in modo approfondito nella nostra recensione e, ora, vi riportiamo i voti assegnati a Gravel da alcune testate specializzate:E voi che ne pensate? Siete d'accordo con i voti assegnati dalla stampa a ...

La fidanzata di Corona : "Se abbiamo fatto l'amore quando è uscito dal carcere? È stato Come la prima volta" : Dopo 16 mesi di carcere, Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio ha lasciato il carcere di San Vittore e per la sua fidanzata non può esserci gioia più grande che averlo di nuovo a casa. Intervistata ...

“Ecco Come è morta”. Choc nel mondo del cinema : è giallo. Il suo decesso ha sconvolto i fan - ma il motivo (e il modo) in cui ha detto addio alla vita ha lasciato tutti di sasso : “Quello che era stato detto è falso…” : A Bollywood era una star. La notizia della morte dell’attrice Sridevi Kapoor, più nota come Sridevi, era rimbalzata sui siti di tutto il mondo. In un primo momento era stata diffusa la notizia che l’amata interprete indiana era deceduta a seguito di un infarto mentre stava partecipando a un matrimonio. Ma adesso sta emergendo una verità molto diversa, di ora in ora, infatti, si aggiungono nuovi particolari: secondo l’autopsia ...

Salute : ecco Come le condizioni socio-economiche dell’infanzia influenzano lo stato fisico in età adulta : Anche se è già noto che le condizioni socio-economiche influenzino la Salute, finora mancava una forte prova dell’associazione tra la vulnerabilità economica dell’infanzia e la Salute in età adulta. L’Università di Ginevra (UNIGE) ha esaminato i dati di oltre 24.000 persone tra i 50 e i 96 anni di 14 Paesi europei. È risultato che le persone svantaggiate socio-economicamente durante l’infanzia sono esposte ad un rischio maggiore di avere una ...

“Sylvester Stallone è morto”. Bufala choc in rete - ma le foto spaventano davvero : Come sta l’amatissimo attore. Negli ultimi tempi le voci su un suo preoccupante stato di salute si sono intensificate. È il fratello Frank a dire tutta la verità : Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvester Stallone è morto”. E subito girava sui social una foto che lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “Bufala”. La classica notizia fake sulla morte, che come dice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, ...

Né esistenzialisti Come Calcutta - né depressi Come i Cani : la politica erotica de Lo Stato Sociale : Un firmacopie, per chiunque sia nato nel secolo scorso, è quella bizzarra attività che negli ultimi anni, diciamo da che il download, prima, e lo streaming, poi, ha in qualche modo affossato le ...