Come assemblare un PC | il processore

(Di sabato 10 marzo 2018) La CPU (Central Processing Unit), meglio nota, è l’unità principale di elaborazione in un qualsiasi computer. Il compito della CPU è quello di leggere i dati nella memoria del computer, di elaborare le istruzioni, di eseguire calcoli e di gestire il flusso di dati verso periferiche di input e output del PC. Prima di procedere nell’articolo, è opportuno conoscere alcuni concetti. Innanzitutto,già saprai, il panorama CPU è molto ampio: Esistono vari produttori che indirizzano i propri prodotti ad un mercato specifico. Se per smartphone abbiamo Snapdragon e MediaTek, per PC abbiamo Intel e AMD. Questi due colossi, in continuo scontro fra loro, offrono vaste possibilità di scelta, in quanto realizzano processori adatti a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Per comprendere meglio le performance proposte da una qualsiasi CPU, bisogna considerare: Numero di core: ...