Ciambella all' acqua | restare in forma senza rinunciare al gusto

(Di sabato 10 marzo 2018) Appena la stagione estiva, e dunque la temutissima prova costume, si avvicina, l'argomento ricorrente è la dieta. Ovviamente per rimettersi inoccorre fare molto sport e seguire una dieta bilanciata. Perinal, ideale è laall'. Questa, composta da pochissimi ingredienti, risulta essere soffice e leggera, oltre che estremamente semplice da preparare. Inoltre, non contenendo latte, burro e uova è ottima per chi soffre di intolleranze. La ricetta perfetta insomma, adatta a grandi e piccini! Ingredienti Questi gli ingredienti necessari: 200 ml ditiepida 180 ml di succo di arancia 180 g di zucchero 100 ml di olio di semi 300 g di farina 1 bustina di lievito per dolci gocce di cioccolato q.b. Preparazione Mettere in una ciotola l', il succo d'arancia e lo zucchero. Aggiungere l'olio di semi e gradualmente la ...