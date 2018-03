“Ci sono dei corpi fatti a pezzi…” Angoscia per gli italiani scomparsi in Messico | il

M5s - Scanzi : “Ci sono persone stimabili e altre che non voterei mai. Il futuro? Spero con più Di Battista e meno Lombardi” : “Dentro il Movimento 5 stelle ci sono persone secondo me stimabili, altre invece che non voterei mai. Ad esempio Roberta Lombardi: di lei ho già scritto in maniera lucida, rispettosa ma critica. E sono contento che abbia perso le elezioni nel Lazio“. Lo ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, a margine della presentazione dell’autobiografia di Katharine Graham (edita da Aliberti) alla fiera Tempo di Libri. ...

AUTO DIESEL VIETATE IN GERMANIA?/ Roma - Milano ed Europa : “Città possono bloccarne circolazione” : Motori DIESEL vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi AUTOmobilistici riflettono. I casi in Germania a Roma e a Milano(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Lazio - Tare torna sul caso De Vrij : “Ci sono state scorrettezze” : Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tanto discusso caso De Vrij prima della gara contro la Steaua. “È un ragazzo serio e viene pagato per questo. È stata una decisione presa dopo tanto tempo, pensata bene, perché la parte sua non si è comportata nel modo corretto. Fa parte di questo gioco, si guarda avanti ora. Abbiamo percorso tre anni e mezzo belli, abbiamo vinto tanto e speriamo di ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

RIMBORSOPOLI M5S - DI MAIO/ Ultime notizie : “Boomerang per gli altri partiti”. Grillo : “Ci sono rimasto male” : RIMBORSOPOLI M5s, Di MAIO "sbagliato a fidarmi, restituiti 23 milioni". Le Ultime notizie sul caos rimborsi: Roberta Lombardi, "ho prove su gestione opaca dei soldi in Regione Lazio del Pd"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:23:00 GMT)

Stefano De Martino si sfoga : “Ci sono pregiudizi su di me” : L’Isola dei Famosi: lo sfogo di Stefano De Martino Stefano De Martino, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha voluto tirare un po’ le somme sulle sue prime settimane come inviato della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione si è anche voluto togliere dei sassolini dalle scarpe, confessando quanto segue: “C’è un forte pregiudizio nei miei confronti, lo so. Quando fai questo lavoro, ...

Restituzioni M5s - Grillo : “Ci sono rimasto male”. E ai 10 accusati regala un libro : “Come smettere di fare schifo” : “In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama Sindrome compulsiva di donazione retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi.Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate ...

Il cancro è tornato - i genitori della bimba sono disperati : “Ci servono 220mila euro per salvarla” : Il cancro è tornato, i genitori della bimba sono disperati: “Ci servono 220mila euro per salvarla” La piccola Eden lotta contro un tumore da quando è venuta al mondo. Negli ultimi tempi la situazione sembrava migliorata, ma poi improvvisamente è arrivato il peggioramento. Ed ora per i suoi genitori, l’unica speranza è portarla negli USA […] L'articolo Il cancro è tornato, i genitori della bimba sono disperati: “Ci servono 220mila ...

Sanremo 2018 - Elio e le storie tese : “Ci siamo evoluti e poi ci siamo sciolti. Ed ecco chi sono i nostri eredi” : Elio e le storie tese al Festival di Sanremo con il gruppo già ufficialmente sciolto. Scambio di battute con i giornalisti sul loro futuro e ironia finale su chi siano i loro possibili eredi L'articolo Sanremo 2018, Elio e le storie tese: “Ci siamo evoluti e poi ci siamo sciolti. Ed ecco chi sono i nostri eredi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Twitter - hacker attaccano il sito del Pd di Firenze. AnonPlus : “Ci sono i dati di Matteo Renzi” : AnonPlus, gruppo affiliato ad Anonymous, ha rivendicato su Twitter di aver messo online, con un link scaricabile, “la lista completa degli iscritti al Partito democratico di Firenze, con nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono e altri dati“. “Ci sono i dati di Matteo Renzi a altri”, scrivono gli hacker sul social network. Tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus @pdnetwork @Matteorenzi. Su Twitter gli hacker ...

Berlusconi : “Ci sono 600mila migranti che non hanno diritto di restare - è una bomba sociale pronta ad esplodere” : Berlusconi: “Ci sono 600mila migranti che non hanno diritto di restare, è una bomba sociale pronta ad esplodere” Per il leader di Forza Italia l’immigrazione “è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a […] L'articolo Berlusconi: “Ci sono 600mila migranti che non hanno ...

“Ci sono librerie in Nigeria?” : giornalista francese nella bufera : “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera Continua a leggere L'articolo “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera sembra essere il primo su NewsGo.

Violenta esplosione a Kabul : colpiti uffici e un ospedale. Testimoni : “Ci sono morti e feriti” : Violenta esplosione a Kabul: colpiti uffici e un ospedale. Testimoni: “Ci sono morti e feriti” Si tratterebbe di un autobomba secondo le prime Testimonianze. Nella zona ci sono anche uffici ministeriali, del’UE e dell’Alto consiglio per la pace. Si temono vittime.Continua a leggere Si tratterebbe di un autobomba secondo le prime Testimonianze. Nella zona ci […] L'articolo Violenta esplosione a Kabul: colpiti uffici e un ospedale. ...