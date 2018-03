«Chi ha vinto si deve assumere la responsabilità di governare»

Pd - Orlando vs Lotti : “Io mai vinto? Ho sempre preso preferenze. Il partito marChi distanza da M5S e destra” : “Francamente no: avevo dato disponibilità a candidarmi in un collegio uninominale e quando mi sono candidato con le preferenze le ho sempre prese”. Risponde così il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in uscita dal Consiglio Giustizia a Bruxelles, a chi gli chiede un parere sulle parole del Ministro Lotti. “Il Pd – ha aggiunto – dovrà chiarire che la sua collocazione è distinta e alternativa alla destra e ai ...

Vincitore Masterchef Italia 2018/ Chi ha vinto? È Simone! : Vincitore Masterchef Italia 2018: Simone Scipioni vince la settima edizione del programma. Seconda classificata Kateryna, solo terzo posto invece per Alberto(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Pd - Lotti a Orlando : 'Pontifica Chi non ha mai vinto un'elezione' : Nervi sempre più tesi all'interno del Pd: il ministro dello Sport, Luca Lotti, sferra un duro attacco nei confronti del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "E' imbarazzante sentire pontificare di risultati elettorali persone che non hanno mai vinto un'...

Reddito di cittadinanza. "Ha vinto il M5S - dateci i moduli". Decine di riChieste ai Caf in Puglia : Non è uno scherzo, anzi: è tutto vero e sta succedendo in Puglia. In tanti tra ieri e oggi, dopo il risultato delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, si sono presentati ai Caf...

Juventus - Chiellini : "Siamo tosti - abbiamo vinto grazie all'esperienza" : stata durissima, ma è la partita che pensavamo di fare", l'analisi di Giorgio Chiellini a fine match è lucida. "A fine primo tempo, nonostante quelle difficoltà che avevamo preventivato, abbiamo ...

Elezioni - D'Alfonso : 'Adesso deve governare Chi ha vinto' : Elezioni, Razzi: 'Senza di me Forza Italia ha perso tra l'1 e il 2% dei voti' 3 Elezioni, Popolo della Famiglia: 'Il nostro è un progetto non solo necessario ma urgente' 4 Elezioni, D'Incecco: '...

L’arChitetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize : L’architetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura, ed è diventato il primo indiano ad vincere il premio. Balkrishna Doshi, che ha 90 anni, è conosciuto principalmente per il suo lavoro nell’architettura residenziale sociale The post L’architetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize appeared first on Il Post.

Rosato : Pd all'opposizione - Chi ha vinto proponga un governo : Facciano una proposta politica, propongano al presidente della Repubblica un governo, è questo che gli italiani si aspettano. Noi la nostra parte la faremo in modo responsabile dall'opposizione". 7 ...

SerracChiani : 'Pd all'opposizione - tocca a Chi ha vinto fare il governo' : TRIESTE, 7 MAR - 'Siamo stati sconfitti e altri hanno vinto, ora compete a loro , lo dice la Costituzione, formare il governo, noi non possiamo che essere all'opposizione ma siamo stati sempre ...

Chi ha vinto e Chi ha perso : ?la mappa del voto nei collegi uninominali : I dati sono chiari e il risultato generale anche: nessuna coalizione ha i numeri per governare. Ma dalle elezioni 2018 emergono comunque due vincitori: il Movimento 5 Stelle (primo...

Elezioni : Renzi - Chi ha vinto non ha i numeri per governare : Roma, 5 mar.(AdnKronos) – “Oggi l’Italia ha una situazione politica in cui chi ha vinto politicamente le Elezioni non ha numeri per governare”. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd. L'articolo Elezioni: Renzi, chi ha vinto non ha i numeri per governare sembra essere il primo su Meteo Web.