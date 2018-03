Champions | Psg-Real 1-2 e Liverpool-Porto 0-0 | la diretta delle azioni salienti

Psg - i soldi non fanno la… Champions : Psg, i soldi non fanno la… Champions Puoi comprare tutto, ma non la felicità. Forse è un’affermazione fin troppo semplicistica e scontata, ma mai come nel caso del Psg e dei suoi padroni, è tanto vera. Dal 2011 ad oggi la famiglia Al Thani ha riversato milioni, anzi miliardi di euro nel suo giocattolo calcistico, […] L'articolo Psg, i soldi non fanno la… Champions proviene da NewsGo.

PSG - Caporetto europea. La Champions è sempre più indigesta : PSG-Champions, un binomio che proprio non vuole saperne di venir fuori. Nonostante gli investimenti, i ricchissimi proprietari non hanno mai sbarcato i quarti. E’ notte fonda a Parigi. Un altro ko agli ottavi di Champions, sempre per mano di una squadra spagnola, nonostante una campagna acquisti a dir poco faraonica. Almeno a livello di prezzi. E i tifosi del PSG si staranno facendo alcune domande richiamando i ‘porquè‘ ...

PSG - FLOP Champions DA 1 MILIARDO/ Neymar se ne va? I tifosi italiano non perdonano Dani Alves su Astori : Dani Alves, FLOP CHAMPIONS col PSG e gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”. Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Psg - Draxler in tackle : Spesi 400 milioni ed eliminati agli ottavi di Champions : Il Psg di Unai Emery è stato sconfitto dal Real Madrid di Zinedine Zidane e dice così addio alla Champions League. Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi si è detto deluso per la cocente eliminazione arrivata solo agli ottavi di finale. Neymar era assente ma su Instagram ha postato tutta la sua delusione: "Sono triste per la sconfitta, ancora più triste per non aver potuto essere in campo ad aiutare i miei compagni. Quello che mi lascia ...

Psg - ennesimo fallimento in Champions. Al-Khelaifi : "Delusi - difficile da accettare" : Il Psg , per l'ennesimo anno di fila, ha fallito il suo più grande obiettivo: la Champions League. I parigini per anni stanno dominando in Ligue 1 ma Nasser Al-Khelaifi vuole una cosa sola: trionfare ...

PSG - nuovo flop Champions League/ Il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa : 400 milioni non bastano : PSG, nuovo flop Champions League, il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa: 400 milioni non bastano. Nuova debacle parigina, che lascia l’Europa che conta agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:05:00 GMT)

VIDEO/ Psg-Real Madrid (1-2) - T.Motta : siamo tristi. Highlights e gol della partita (Champions League) : VIDEO Psg Real Madrid (risultato finale 1-2): Highlights e gol della partita di Champions League che ha visto i blancos espugnare il Parco dei Principi e qualificarsi ai quarti.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Dani Alves - flop Champions col PSG/ Gli juventini non dimenticano : “Ciao mercenario - goditi la coppa” : Dani Alves, flop Champions col PSG e gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”. Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:15:00 GMT)

Video/ Psg-Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League ottavi) : Video Psg Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita di Champions League che ha visto i blancos espugnare il Parco dei Principi e qualificarsi ai quarti.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Psg - altra Champions sfumata. Dentro un flop da 400 milioni : Se per vincere bastasse spendere centinaia milioni di euro all'anno, il calcio non sarebbe lo sport più seguito ed emozionante del mondo. Chissà se a Parigi si erano illusi che per diventare più forti del Real servisse solo spendere più del Real. Una squadra vera, che le partite pesanti non le sbaglia mai. Anche quando mancano ...

Champions - PSG ancora fuori : non bastano gli investimenti milionari : La proprietà qatariota ha speso quasi 1 miliardo in sette stagioni senza mai arrivare in fondo in Champions League. L'articolo Champions, PSG ancora fuori: non bastano gli investimenti milionari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - Psg-Real 1-2 - Ronaldo vola ai quarti - delusione Emery : Non è ancora tempo per il Psg, è sempre tempo per il Real Madrid, almeno in Champions. L'anno scorso i parigini erano già ai quarti dopo l'andata, ma subirono una clamorosa "remuntada". Stavolta ...

Champions League - il Real batte 1-2 il Psg e va ai quarti di finale : Roma - Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale di Champions League: nella gara di ritorno degli ottavi di finale in casa del Paris Saint Germain, la squadra spagnola ha vinto 1-2 , gol ...

Pagelle/ Psg-Real Madrid (1-2) : i voti della partita (Champions League ottavi ritorno) : Pagelle Psg Real Madrid: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, al Parco dei Principi(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:56:00 GMT)