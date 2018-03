Causa agli ultraconservatori | Vaticano alla guerra del web

Il WEB impazzisce : scoperto un carattere indiano che Causa crash agli iPhone : Nelle ultime ore il WEB è letteralmente impazzito per un’incredibile scoperta fatta dai nostri colleghi italiani di SmartWorld.it E’ stato trovato uno speciale carattere indiano, anzi per essere precisi della lingua telugu, un dialetto semi sconosciuto che possiamo paragonare a livello di diffusione al nostro calabrese, che non si sa per quale motivo causa il crash di tutti gli iPhone con a bordo iOS 11. Se proverete ad inviare tale ...

“Anche Stefano lo ha fatto…”. Droga all’Isola dei famosi - il fuoco non si spegne. Eva Henger - ancora furiosa per aver rischiato 12 anni di carcere a Causa di Francesco Monte e dei suoi vizi - continua a svelare dettagli della controversa vicenda. Il caos è totale : Isola dei famosi, questa faccenda della Droga in Honduras ha generato il putiferio più assoluto. Eva Henger, ospite la scorsa settimana in trasmissione dopo l’eliminazione, ha fatto sapere a tutti che Francesco Monte, quando tutti erano ancora nella villa, ha fumato della Droga. Tanti sarebbero stati i testimoni ma solo lei avrebbe parlato. Quando ha pronunciato la parola Droga tutti in studio sono impalliditi. Alessia Marcuzzi per prima. Che è ...

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : "La rottura del binario è stata Causa o conCausa del deragliamento del treno a Pioltello" : Nel caso del deragliamento di un treno regionale costato la vita a tre donne a Pioltello "è difficilissimo che i 23 centimetri che si sono staccati dal binario siano stati l'effetto dell'incidente". Il direttore delL'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Amedeo Gargiulo, in una intervista a Tv2000 ha spiegato che "si può discutere se siano stati la causa o una concausa"."Questo - ha aggiunto - lo capiremo solo dalle ...

Perché è deragliato il treno a Pioltello/ La Causa è binario rotto? Mistero sul pezzo sostitutivo... : Perché è deragliato il treno a Pioltello: ancora difficile stabilire con esattezza le cause dell'incidente ma appare certo il cedimento della rotaia: era in corso la sostituzione?(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:16:00 GMT)

Milano - treno deragliato a Pioltello : ecco la Causa dello schianto : 1/110 LaPresse/Stefano Porta ...

Sbagliano a calcolare la pensione : Inps perde la Causa contro 4 operai : "E' una sentenza storica, che riconosce un importante diritto in materia di pensione negato dall'Inps. Tantissimi altri lavoratori nelle stesse condizioni potranno rivendicare questo diritto", affermano il segretario generale Cgil...

Un cedimento dei binari di 20 centimetri : la Causa del deragliamento|Foto|Video : L’immagine del punto di giunzione vicino a Pioltello che secondo una prima ricostruzione avrebbe provocato il deragliamento del treno Trenord diretto a Milano

Treno deragliato - prefetto : Causa pare cedimento dello scambio : Milano, 25 gen. (askanews) 'Sembra sia una questione strutturale, un cedimento dello scambio'. E' quanto ha spiegato ai cronisti il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, arrivata intorno alle 10.30 ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : ecco la prima ricostruzione e la possibile Causa : L’incidente che questa mattina ha provocato il deragliamento di un treno a Seggiano di Pioltello sarebbe stato dovuto a un problema sullo scambio fra binari: questa la prima ricostruzione secondo fonti di trenord. Il convoglio, secondo i primi rilievi, viaggiava a una velocità normale, circa 100 km all’ora, inferiore rispetto al limite stabilito per quella tratta. Il deragliamento ha riguardato le ultime 3 carrozze di un convoglio ...

Cagliari-Milan - rischio rinvio a Causa del forte vento : Cagliari-Milan, match della 21esima giornata in programma alle 18, rischia di saltare a causa del forte vento. Esiste infatti la possibilità concreta che alla Sardegna Arena non si giochi. Entro le 16 ...

A Causa del picco di influenza - ridotte le donazioni di sangue : in 6 regioni scorte agli sgoccioli : È la settimana più delicata: per l'epidemia di influenza ( che raggiungerà l'apice stagionale ) e per la disponibilità di sangue ( agli sgoccioli in molte regioni italiane ). Negli ospedali italiani ...