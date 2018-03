Castello Estense | il monumento più rappresentativo di Ferrara tra storia e leggende

meteoweb.eu

: Domenica alle 16.30 al Castello di Formigine: #Donne di potere nel Ducato Estense Speciale visita gratuita #8Marzo - VFormigine : Domenica alle 16.30 al Castello di Formigine: #Donne di potere nel Ducato Estense Speciale visita gratuita #8Marzo - filvend : Effetti collaterali @ Castello Estense Ferrara - robertomuzzi2 : RT @igers_Ferrara: Oggi ripostiamo: @bugelli_barbara - Selezionatore: @gsoattin - Admin: @skynet70 - hashtag #igersferrara Luogo: Castello… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Ildi San Michele è ilpiùdella città di. Situato in pieno centro storico, venne eretto nel 1385 da Nicolò II d’Este, per proteggersi dagli attacchi dei cittadini stessi, che erano in una condizione di malcontento generale contro il governo degli Estensi. Il popolo, stremato dalla fame e dalla povertà, si unì per uccidere Tommaso da Tortona, un magistrato dei Giudici dè Savi, odiato da tutti. In seguito si unì per abbattere la monarchia della famiglia d’Este, padrona secolare di. Ilvenne progettato dall’architetto di corte, Bartolino da Novara, che lo fece costruire intorno alla Torre dei Leoni. Eretto in soli 2 anni, venne munito di un fossato lungo tutto il perimetro, diversi ponti levatoi e altri sistemi di difesa all’avanguardia. Dalla metà del XV secolo, con Ercole II, da baluardo difensivo, assunse il ...