Caso di meningite al Santa Corona | avviata la profilassi per chi è entrato in contatto

Caso di meningite a Sanremo. Profilassi per chi era al cinema con la donna che si è ammalata : La 63enne si è presentata all’ospedale con febbre alta. Poi la diagnosi. L’appello della Asl per le persone che erano domenica 18 febbraio alle 16 alla proiezione di un film

Roma - scoperto Caso di meningite in un asilo a Ostia : scatta la profilassi : Un caso di meningite alla scuola La Gabbianella di Ostia, Roma. Ad aver contratto il virus è un bambino dell'ultimo anno di nido. Nell'asilo situato nella zona del porto, in via Baffigo, è scattata la ...

Roma - un Caso di meningite in una scuola materna : bimbo in ospedale - scatta la profilassi : Un caso di meningite batterica è stato verificato a Roma in un alunno della scuola dell'infanzia di via Lione, all'Eur, che fa parte dell'istituto comprensivo 'Leonardo Da Vinci'. È quanto si legge in ...

Meningite - Luca muore a 20 anni : è il quarto Caso in pochi giorni : Luca Pisano non ce l'ha fatta. È morto questa sera a 20 anni il giovane ricoverato da qualche giorno in Rianimazione all'ospedale di Lanusei perchè colpito...

Meningite - Luca muore a 20 anni : è il quarto Caso in pochi giorni : Luca Pisano non ce l'ha fatta. È morto questa sera a 20 anni il giovane ricoverato da qualche giorno in Rianimazione all' ospedale di Lanusei perchè colpito da Meningite . Lo si apprende dalla ...