Casa sollievo bimbi a Milano | Vidas presenta il primo progetto italiano per minori malati

(Di sabato 10 marzo 2018) Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure ea bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuovache sta nascendo accanto all’hospicein via Ojetti 66 a, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “deldel genere realizzato in Italia – spiegano dall’associazione– in grado di accogliere i pazienti sotto i 18 anni e provenienti da tutto il territoriocon percorsi personalizzati nell’ultimo tratto di vita”. La struttura è di proprietà del Comune diche l’ha concessa in usufrutto gratuito per 90 anni. “In Italia sono circa 12mila all’anno iche necessitano di cure palliative, almeno 1.200 nella sola Lombardia – ...