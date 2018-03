Casa riposo lager per anziani a Trapani | arrestati verso il processo

Trapani : Casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (3) : (AdnKronos) - Per il gip Brignone non bastavano gli arresti domiciliari per i quattro indagati, perché da casa avrebbero potuto "influenzare le fonti dichiarative. Oltre a ciò, la crudeltà ampiamente dimostrata non consente di confidare nel fatto che gli indagati si asterranno dal commettere reati d

Naso rosso e allegria : si cercano nuovi clown per ospedali e Casa di riposo : E insieme riempiremo il mondo di atti di gentilezza, senza chiedere nulla in cambio'. Una bella sfida: perché non raccoglierla?

Animali in Casa di riposo per i malati di Alzheimer – Foto : Animali in casa di riposo per i malati di Alzheimer – Foto Miriam Artico, geriatra e direttrice della Residenza sanitaria assistenziale nel Mantovano, ripercorre la genesi della prima struttura italiana del genere con all’interno una colonia di gatti. Continua a leggere L'articolo Animali in casa di riposo per i malati di Alzheimer – Foto sembra essere il primo su NewsGo.

La Casa di Riposo 'Il Gabbiano' di Lu Monferrato è 'Luese dell'anno' : Strano sentir parlare di un premio individuale, il 'Luese dell'anno' , assegnato a una cooperativa, ma questa volta c'è un senso. Troppo spesso, infatti, si sente parlar male delle case di Riposo per ...

Nuoro - Casa di riposo lager - condannata a cinque anni la direttrice : cinque anni di reclusione per Rosanna Serra e per Gian Luigi Masala, rispettivamente direttrice e presidente della casa di riposo di Nuoro, imputati di abbandono di incapace, somministrazione di ...

Maltrattamenti nella Casa di riposo - il video choc : 'Niente ambulanza - tanto muori oggi' : Violenze e insulti nei confronti degli anziani nella casa di riposo di Narnali, in provincia di Prato. Infermieri e Oss della struttura sono finiti a processo dopo le immagini che mostrano scene ...

Monossido in Casa di riposo - 19 anziani intossicati : Diciannove anziani, ospiti di una residenza sanitaria assistita a Castel San Niccolò (Arezzo), sono rimasti intossicati dal Monossido di carbonio : dodici di loro sono stati sottoposti a cure sul ...

Anziani maltrattati e sedati - Casa di riposo degli orrori : Maltrattava gli Anziani ospiti nella sua comunità alloggio di Oristano, la Villa Rosina nella frazione di Silì, e li sottoponeva a "violenze di natura fisica, psicologica e morale, caratterizzate da ...

Casa di riposo degli orrori ad Oristano : Oristano, 11 GEN - Violenze psicologiche, come offese, insulti e minacce, ma anche fisiche. Poi La notte la struttura per anziani diventava una sorta di Casa degli orrori: piedi schiacciati, percosse ...

