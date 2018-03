Carlo Cracco | prezzo esagerato per la Magherita a Milano Non è pizza | gli

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Carlo Cracco apre il suo nuovo ristorante : ecco quanto costerà mangiare. Due anni d’attesa e nessun dettaglio trapelato - poi l’inaugurazione in grande stile. E ovviamente la questione prezzi : sorpresi? : Carlo Cracco, dopo un’attesa durata due anni, è arrivata l’inaugurazione del nuovo locale in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. Locale di cui non esisteva nemmeno una foto ufficiosa prima d’ora e che è stato presentato a una moltitudine di invitati impazienti di scoprire i dettagli di quella che è stata definita ‘l’operazione più glamour dell’anno’. Ma è andata male ai curiosi che speravano di ...

Carlo Cracco - siamo stati nel suo nuovo ristorante in Galleria a Milano : Ad entrare nel nuovo ristorante di Carlo Cracco sembra quasi di disturbare. Tanto è il senso di riservatezza e di isolamento dal mondo che si ha nell’attraversare il primo piano di Cracco (in Galleria). Giusto uno spicchio, un quarto, della nuova creatura dello chef stellato che apre i battenti in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Atmosfere modello bar alla Shining di Kubrick e sfondi de Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann per i quattro piani ...

Carlo Cracco inaugura il suo ristorante in Galleria a Milano : “È il primo vero progetto che realizzo fianco a fianco con Rosa, mia moglie, e per questo lo sto vivendo come qualcosa di davvero speciale. È iniziato 3 anni fa, e ora sono molto felice di poterlo inaugurare”. Sorride Carlo Cracco, mentre accanto al sindaco di Milano Beppe Sala, il conduttore Fabio Fazio e gli architetti che hanno seguito il progetto presenta per la prima volta al pubblico la sua nuovissima creatura: Cracco in Galleria, un ...

