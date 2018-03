Canada | medici rifiutano l' aumento dello stipendio | ecco perchè

Blastingnews

: Canada, medici firmano petizione per rinunciare all'aumento stipendio - SkyTG24 : Canada, medici firmano petizione per rinunciare all'aumento stipendio - bottanin : #Canada #medici Proprio come in #Svizzera dove si paga sempre di più. In certi paesi la salute e la medicina sono u… - rafpetriccione : Da noi sarebbe possibile? -

(Di sabato 10 marzo 2018) Un’incredibile protesta si è verificata nelle ultime ore in, dove alcunihanno iniziato a protestare non perché i loro salari fossero troppo bassi, ma affinché non gli venissero aumentati gli stipendi già molto alti a loro detta. In realtà tale rifiuto avrebbe un secondo fine, cioè far aumentare il salario a quei dipendenti che lavorano anch’essi nel campo della salute ma che non sono retribuiti nella stessa maniera dei dottori. Da sapere che in Quebec un medico guadagna circa 400 mila euro annuali. Entriamo comunque nel dettaglio della protesta. Isi ribellano all’degli stipendi Il dissenso e la manifestazione per far sì che gli stipendi non aumentino è stata sostenuta da alcunidel Quebec per il regime pubblico (MQRP). I dottori in questione lo scorso 25 febbraio si sono del tutto ribellati ad un lorodel salario per che ritengono troppo ...