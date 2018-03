Calcio | Serie A 2018 | anticipo 28ma giornata Il Verona si impone nel derby con il Chievo

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : vittorie dell’Atalanta Mozzanica e del Tavagnacco - domani si completa la giornata : Nel 15° turno “spezzatino” del campionato di Calcio femminile di Serie A, per consentire a gran parte delle giocatrici impegnate nella Cyrpus Cup 2018 di recuperare, tre le partite che si sono disputate. vittorie esterne dell’Atalanta Mozzanica e del Chievo Verona sul campo dell’Empoli Ladies e del Bari Pink Sport Time. Le ragazze allenate da Elio Garavaglia allungano la loro striscia di risultati utili espugnando il ...

Serie A Sky Sport Diretta 28a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Pagelle/ Roma-Torino (3-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (Serie A) : Pagelle Roma-Torino (3-0): Fantacalcio, i voti della partita. Bocciati Schick e il Faraone (Serie A 28^ giornata). Andiamo a scoprire le votazioni delle gara di ieri sera(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Roma-Torino 3-0. I giallorossi soffrono un tempo - poi dilagano : Soffre un tempo la Roma, poi annichilisce gli avversari: Torino schiantato 3-0 nella ripresa dell’anticipo della 28a giornata della Serie A di Calcio: i giallorossi si impongono grazie alle reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini e rinsaldano il terzo posto in classifica, salendo a quota 56, mentre il Torino resta fermo a 36. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa la macchina di Di Francesco si mette in moto ed al 56′ ...

Calcio - Serie A : Joao Pedro positivo a un diuretico. Sospeso il giocatore del Cagliari : Nuovo caso di doping nella Serie A di Calcio. Joao Pedro è risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) durante i test effettuati da Nado Italia in occasione del match tra il suo Cagliari e il Sassuolo giocato lo scorso 11 febbraio. Il brasiliano è stato Sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Da precisare che Joao Pedro è risultato positivo anche in occasione di Chievo-Cagliari del 17 febbraio, sempre alla stessa sostanza. ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Calendario Serie A Calcio - 28giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Tutte le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in Diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. VENERDI' 9 MARZO: 20.45 Roma-Torino SABATO 10 MARZO: 20.45 Verona-...

Calendario Serie A Calcio - 28^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 9-11 marzo si giocherà la 28^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Si torna a giocare dopo la triste scomparsa di Davide Astori che ha portato alla cancellazione del turno precedente. Botta e risposta tra Juventus e Napoli in ottica scudetto: i bianconeri sono attesi dall’impegno casalingo contro l’Udinese mentre i partenopei dovranno rispondere nel posticipo domenicale contro l’Inter. I ragazzi di Max Allegri ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 28ª giornata di Serie A : Non si sono ancora spente le luci di Coppa, stasera scendono in campo il Milan e Lazio in Europa League, ma è già tempo di pensare al Fantacalcio. La 28esima di Serie A si apre domani con Roma-Torino ,...

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : la Came Dosson sfida il Latina per blindare il primato - la Luparense rischia a Napoli : Vincere per blindare il primo posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. La Came Dosson sfiderà l’Axed Group Latina in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, un turno anomalo in quanto si disputerà in anticipo rispetto a quello che numeriCamente dovrebbe precederlo a causa dello slittamento della Coppa Italia al weekend tra il 22 e il 25 marzo. I veneti defono difendere 4 ...

Tim guarda alla Serie A - Genish : «Potremmo aggiungere il Calcio alla nostra offerta» : Con l'acquisto dei diritti da parte di Mediapro la compagnia potrebbe rientrare in gioco nella redistribuzione a terzi. Nel frattempo Genish accoglie Elliot. L'articolo Tim guarda alla Serie A, Genish: «Potremmo aggiungere il calcio alla nostra offerta» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.